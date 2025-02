¿Juntos o divorciados? Seguidores de Ultrack y Amanda dicen que la separación es solo un teatro

El divorcio de Ultrack y Amanda Sanz sigue dando de qué hablar y hay muchos de sus seguidores que dicen que la separación es solo un teatro que los dos han armado para ganar vistas en las redes sociales.

El influencer salió en un live en el que aparentemente está llorando y el perfil Papel Encara lo replicó generando muchos criterios.

Lo más leído hoy:

“Señores todo es mentira ellos viven cerca de mi casa los veo todo los días eso es mentira”; “Perdiendo el tiempo está todo aquel que piensa que ellos están separados”; “Ellos deberían ir a terapia de pareja se llevan muy bien tal vez hay algo que aún se puede arreglar”; “Tengo una amiga que vive cerca y dice que ellos están juntos”; “Ese live estuvo comiquísimo, Amanda entró pero todo muy normal, y eso fue agua que se echó no son lágrimas”; “Los están cogiendo pa eso fula y la gente creyéndose todos esos ataques de tarro”, escribieron algunos en los comentarios.

Seguidores de Ultrack aseguran que está sufriendo tras la ruptura y este ha decidido seguir alimentando esta percepción apareciendo en redes llorando.

“La gente saca conclusión que estoy mal. Estoy bien te lo juro solo que a la gente le gusta vivir películas y yo los complazco”, comentó en una de sus publicaciones en Instagram.

Cada aparición de Ultrack genera más y más especulación, unos lo aconsejan y le muestran su apoyo para que salga del bache y otros no hacen más que reírse de lo que llaman un teatro.

“Lucha por tu familia, lo último que se pierde es la fe”; “Asere te veo así y me dan ganas de darte un abrazo y tomarme un trago contigo, de verdad empatizo mucho con lo que estás pasando”; “Mango tranquilo tú no estás solo tienes muchos seguidores y mucha gente que te quiere”; “Ni cantes ni comentes no le des más de lo que quieren. Supéralo y deja que piensen lo que quieran”; “Ultrack le está dando una cogía pa eso a la gente”; “Gran talento para engañar a tus seguidores sigue así mis respetos el futuro engaño está por venir”; “Están ganando mucho dinerito con la separación ficticia, pero se les perdona”, comentaros otros.

Preguntas frecuentes sobre la supuesta separación de Ultrack y Amanda Sanz