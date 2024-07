Dime que vas de viaje a Cuba sin decirlo: La odisea del cubano con las maletas

Viajar a Cuba se ha convertido en toda una tarea para los cubanos que van a la isla desde otros países, una verdadera odisea, sobre todo cuando de armar el equipaje se trata.

Además de los artículos de todo tiempo, comida, aseo, medicamentos, misceláneas, electrodomésticos y mucho más, que van en cualquier maleta lo realmente difícil es lograr que todo llegue a su destino.

“Dime que vas a Cuba, sin decirme que vas a Cuba”, escribió la usuaria en TikTok @lizyjesu, quien vive en Estados Unidos, junto a unas imágenes que son muy familiares para los cubanos.

En el video se ve a tres personas intentando emplayar un maletín para que quedara lo más compacto posible y con menos posibilidad de que lo puedan romper o abrir en los aeropuertos en Cuba, algo que pasa con demasiada frecuencia.

“Cosas que sólo un cubano entenderá”, se le escucha decir en el video mientras comparaba la forma en la que viajan los cubanos y los de otras partes del mundo cuando se van de vacaciones.

Muchos internautas en los comentarios estuvieron de acuerdo con que es algo que solo hacen los cubanos: “Lo rapea, le pone candado y aun así los abren”; “Si no rapeas no llega ni el zíper del maletín y así todo pasan cosas”; “Están robando en el aeropuerto fui la semana pasada y me faltaron varias cosas de los maletines”; “Y lo triste es que cuando quieren robar cortan el rapeado”; “Porque si no lo haces te sacan hasta el cepillo de dientes o un agua si llevas”.

Como es habitual entre los coterráneos de la isla que tratan de ayudarse entre sí, hubo hasta quien dio consejos de cómo hacer mejor y sin complicaciones este paso.