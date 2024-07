Humberto López reporta desde Londres audiencia de apelación del Banco Nacional de Cuba

El vocero del régimen cubano y presentador de la televisión oficialista, Humberto López se desplazó hasta Londres para reportar las novedades del proceso judicial que se desarrolla en la Corte de Apelaciones de Reino Unido, en el caso del litigio entre el gobierno cubano y el fondo inversor CRF Limited I.

Acorde a las recientes declaraciones del Banco Nacional de Cuba (BNC), en dicho tribunal se analizan nuevos detalles sobre el caso que enfrenta al fondo inversor (llamado “fondo buitre” por la prensa oficialista cubana) con la entidad bancaria del Estado cubano, y que dirime si CRF I Limited era o no acreedor de la misma.

“Desde el inicio del proceso, promovido ante los tribunales ingleses por el fondo buitre con el objetivo de reclamar un derecho que no le asiste, el Banco Nacional de Cuba ha sostenido que ese ente económico no es su acreedor, y, por ende, no existe razón alguna que sustente tal posición”, afirmó el BNC en sus declaraciones.

Ante la sede de la Corte de Apelaciones de Reino Unido, López recordó que “el año pasado una sentencia favoreció a la República de Cuba, al Estado cubano, como parte de este pleito en el que el fondo buitre pretendía que nuestro país estuviera involucrado”.

“La sentencia permitió que el tribunal dejara fuera del pleito al Estado cubano y… bueno… mantuviera al Banco Nacional de Cuba”, reiteró el vocero del régimen en su reporte desde la capital británica.

Sin embargo, la lectura que hace López de la sentencia dictada en junio de 2023 por la jueza Sara Cockerill, de la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, no es correcta y transmite una visión parcializada de su contenido, enfocándose en lo que el régimen considera una “victoria”, al desligar el fallo al Estado cubano de la entidad bancaria.

En otra lectura de la misma sentencia, el sitio especializado Cuban Trade destacó que la decisión de Cockerill resultaba un importante paso adelante para CRF y limitaba las opciones defensivas de Cuba. El llamado “Juicio de Londres” dirime si el fondo de capital de riesgo CRF I Limited es un acreedor legítimo de una deuda cubana por 75 millones de dólares.

Además, el Banco Industrial y Comercial de China, a través del ICBC Standard Bank, custodio de los activos cubanos de CFR, declaró en junio del año pasado haber iniciado un proceso judicial contra Cuba por aproximadamente 1,100 millones de euros, con el objetivo de defender los intereses del fondo inversor.

De espaldas a las evidencias procesales, López reiteró la versión oficialista cubana de que “no existe compromiso alguno del patrimonio del Estado en relación con este proceso”.

“Lo que está ocurriendo en este momento es un juicio de jurisdicción para determinar, en un proceso futuro, si los tribunales ingleses y la jurisdicción de este país puede o no conocer del fondo de la demanda”, explicó el presentador.

López desveló que en Londres se encuentra la ministra presidenta del BNC, Juana Lilia Delgado, “acompañada de la representación de abogados españoles e ingleses que han estado tomando parte en cada uno de los intercambios que se producen básicamente a partir de un diálogo entre los barristers de cada una de las partes”.

“El barrister es ese abogado especializado que tiene la facultad de poder conversar con los jueces. Bueno, los barristers de cada una de las partes sostienen este intercambio con los jueces por separado, no entre ellos, y después Cuba ha tenido la posibilidad de hacer una especie de réplica”, explicó.

Según López, los argumentos del régimen cubano “se basan en demostrar que la jueza del año pasado se equivocó al no observar las evidencias que traía el Banco Nacional de Cuba para demostrar que este fondo buitre es totalmente ajeno a sus instrumentos financieros”.

“O sea, que nunca ha sido ni es acreedor del Banco Nacional de Cuba. Esto significa que, al no ser acreedor, no pudiera desarrollarse en otro tribunal más adelante un proceso para analizar el fondo del asunto”, dijo de forma confusa el presentador televisivo, reconociendo la “complejidad” del tema.

Consciente de su abstrusa explicación, López resumió grosso modo la posición de Cuba en el litigio. “Aquí se está analizando si otro tribunal puede conocer del fondo del asunto, [que es] si hay que pagar o no la deuda. Lo que dice Cuba es ‘no tengo nada que conversar con el fondo buitre, no es mi acreedor y nunca lo ha sido’”.

En enero de 2023, el diario oficialista Granma lo resumía con estas palabras: La posible decisión del tribunal inglés no tendrá implicación alguna en la economía cubana, porque “se trata de una cuestión procesal de jurisdicción, por lo que, en ningún caso, en esta audiencia se discutirán montos financieros de la deuda”.