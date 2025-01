Régimen amenaza a los excarcelados con beneficio de libertad anticipada: “Pueden volver a ser detenidos”

El régimen cubano lanzó nuevas advertencias a los presos políticos recientemente excarcelados bajo el beneficio de la libertad anticipada, asegurando que podrían ser detenidos nuevamente si no cumplen con los requisitos impuestos.

Estas declaraciones fueron emitidas el viernes en el programa de televisión oficialista "Hacemos Cuba", dedicado en su última emisión al "Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito e indisciplinas sociales".

Durante el programa, la coronela Danisét González Sánchez, jefa del Departamento de Información y Análisis de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), confirmó que se llevaron a cabo reuniones con personas que están bajo libertad condicional, en las que participaron incluso altos funcionarios del gobierno.

“En el caso de las reuniones con la delincuencia, se atrajeron a personas que ya son de seguimiento policial. Pero, además, también se atrajeron a estas reuniones a personas que hoy se encuentran gozando del beneficio de la libertad anticipada”, explicó González Sánchez.

El presentador del programa, Humberto López, aprovechó para preguntar qué había pasado con algunos de los asistentes a dichas reuniones, que no habían vuelto a casa.

“Usted me dice si estoy en lo correcto, o no. A mí me dijeron que en algunos lugares llamaron a algunos que fueron a la reunión y no regresaron a la casa. ¿Es correcto eso, es verdad? ¿Eso lo pueden hacer, es legal? ¿Por qué? ¿Qué función cumple esta acción?”, preguntó López con fruición maliciosa.

La coronela respondió: “Sobre las que quedaron detenidas, te puedo decir que obraban los elementos suficientes de que habían quebrantado los requisitos por los que habían sido beneficiados por esas conductas”.

"En el ejercicio se intencionó [sic], como parte de la actividad de prevención, ejercer una mayor influencia y control sobre personas que mantienen conducta desajustada en la comunidad, pero también sobre personas que son proclives a la comisión de delito", añadió la oficial de la PNR.

Amenazas veladas y seguimiento policial

Según González Sánchez, el régimen mantiene un estricto seguimiento sobre las personas liberadas bajo el beneficio de libertad anticipada, así como sobre aquellos que son considerados proclives a cometer delitos.

“Se atrajeron a estas reuniones a personas que ya son de seguimiento policial”, indicó González, quien justificó las detenciones argumentando que “había existido todo un trabajo previo escalonado entre la policía, la familia, los factores comunitarios y los grupos de prevención”.

Esta estrategia de intimidación forma parte de una estrategia más amplia del gobierno cubano para controlar a la oposición y a la sociedad civil.

Las autoridades cubanas han endurecido su discurso y acciones en el marco de la cruzada anticorrupción promovida por Miguel Díaz-Canel, que ha resultado en la detección de infracciones fiscales por un valor de 72 millones de pesos, el decomiso de toneladas de productos y el cierre de cientos de negocios privados en toda la isla.

En las últimas semanas, el régimen ha intensificado sus acciones de represión, con más de 3,300 arrestos y juicios sumarios, según reportes recientes.

El ejercicio de prevención también ha sido utilizado como herramienta para desacreditar a los activistas y opositores. A través de la televisión estatal, el régimen ha intentado asociar la disidencia con actividades delictivas y ha intensificado su retórica en contra de aquellos que denuncian la situación del país.

En la emisión de "Hacemos Cuba", se enfatizó que los operativos de control se mantendrán activos y que las personas liberadas condicionalmente podrán ser detenidas de nuevo si no cumplen con las estrictas condiciones impuestas.

"Estas personas que no habían logrado transformar su conducta resultaron detenidas e imputadas por el delito de desobediencia", sentenció la represora del MININT invitada al programa de López, un presentador oficialista famoso por difamar y desacreditar a activistas, y amedrentar a la sociedad civil independiente.

La emisión del malhadado programa del viernes pasado refleja la creciente preocupación del régimen por el descontento social y su intención de mantener un estricto control sobre los opositores y la ciudadanía en general.

Aunque el "Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito e indisciplinas sociales" tuvo lugar a comienzos de diciembre de 2024, no fue hasta el viernes que el régimen cubano le dedicó el espacio televisivo, subrayando intencionadamente la amenaza de una vuelta a prisión para aquellos presos políticos beneficiados con la libertad anticipada, que comenzaron a salir a mediados de enero de 2025.

La amenaza de nuevas detenciones para los excarcelados bajo libertad anticipada confirma la estrategia gubernamental de represión y amedrentamiento como mecanismos de control social.

A pesar de los esfuerzos oficiales por proyectar una imagen de orden y legalidad, los informes independientes y las denuncias de la sociedad civil continúan exponiendo la realidad de un país marcado por la persecución política y la falta de garantías legales para los ciudadanos.