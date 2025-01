Los cambios no son fáciles para nadie, sobre todo cuando implican empezar de nuevo en otro lugar al que ya conocías. Y precisamente esto le ha pasado a una latina que, después de casi cuatro años viviendo en Orlando, Florida, ha decidido mudarse a otro estado de Estados Unidos: Luisiana. Un proceso de mudanza que compartió en TikTok, donde expresó sus sentimientos encontrados y las razones detrás de esta importante decisión.

“Nos mudamos de estado. Casi cuatro años desde que llegamos a la Florida, exactamente a Orlando, y siempre se me ha llenado la boca diciendo que me iba a quedar aquí. De aquí nadie me iba a mover”, comenzó diciendo la usuaria @layuyu7 en el clip. La mujer describió a Orlando como un lugar vibrante y lleno de vida, donde la comunidad latina la hacía sentir como en casa.

“Vivo feliz en Orlando, Florida; es un estado muy latino, todo el mundo me habla español, hay muchas opciones y mucha vida. Sin embargo, en otros estados la vida es más tranquila, y yo no sirvo para eso”, continuó.

A pesar de su amor por Florida, las circunstancias obligaron a su familia a replantearse su futuro y tomar la difícil decisión de mudarse a Luisiana, un estado ubicado a unas 15 horas de distancia en auto. “Es un amargo momento, pero por el momento es lo mejor que podemos hacer. Es una buena decisión”, aseguró.

La latina, que en el video se muestra optimista pero visiblemente nostálgica, explicó que la mudanza representa un esfuerzo por buscar el bienestar de toda su familia. “Nos vamos por un bienestar para toda la familia. Espero que nos adaptemos en el nuevo estado. Me voy con la mejor disposición para adaptarme”, afirmó, dejando claro que no cierra las puertas a un posible regreso.

“En algún momento de la historia de nuestras vidas regresaremos, porque amo la Florida. Llegué llena de sueños y proyectos”, concluyó, agradeciendo a Florida por las oportunidades y experiencias vividas.

La historia ha resonado con muchos migrantes que enfrentan decisiones similares en busca de mejores oportunidades, recibiendo numerosos comentarios de apoyo y buenos deseos en su nueva etapa en Luisiana.

