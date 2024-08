Consternación por el asesinato de un joven de 19 años en La Habana

El asesinato de un cubano de 19 años que residía en el reparto Mantilla, en el habanero municipio Arroyo Naranjo, ha dejado honda consternación entre sus vecinos y allegados, que no dan crédito a la noticia.

El joven fallecido, al parecer muy querido y ampliamente conocido en su barrio como “Guaji” o “Waji”, murió por una agresión con arma blanca en circunstancias que no están claras.

Captura de Facebook/Somos Mantilla

“Defendiendo a un amigo. Le dieron una puñalada en el corazón y falleció”, indicó una internauta en el grupo de Facebook Somos Mantilla en respuesta a las insistentes preguntas de muchos usuarios del grupo.

Otra comentarista precisó que ocurrió “en la playa”, mientras que una tercera apuntó que “él no era un muchacho ni de guapería ni de ambiente”.

Captura de Facebook/Somos Mantilla

El joven, que vivía en la calle Mendoza del citado barrio de Arroyo Naranjo, fue criado por su abuelita, pues su mamá falleció cuando él era pequeño, según coincidieron en apuntar varias personas que lo conocían.

Captura de Facebook/Somos Mantilla

"Hay que parar ya. Sinceramente hay que detenerse. Hay mucha hambre, mucha miseria, demasiados problemas como para que de la noche a la mañana también tengamos que lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido. Es muy triste que de ser las personas más alegres y amigables que habían nos convirtamos en asesinos. Seamos conscientes de nuestros actos luchemos por un mejor futuro y no le destrocemos el futuro a alguien que tal vez tenía planes y metas", reflexionó una vecina en otra emotiva publicación en el citado grupo.

"Por favor, sobre todo aquí en Mantilla, que últimamente todo lo quieren resolver dando puñaladas. En el mejor sentido de la palabra hagamos el amor y no la guerra sin más", concluyó.

Captura de Facebook/Somos Mantilla

“Me quedé impactada la verdad porque ese niño era super noble ni se metía con nadie. Él no se merecía eso por Dios”; “Hoy mantilla, calle Mendoza, está muy triste por la pérdida del Guaji. Dios mío, no tengo palabras”; “Qué golpe más duro. Yo no lo creía. Acabábamos de terminar de jugar fútbol con tu ultimo gol. Te vamos a extrañar”, escribieron consternados otros amigos de la víctima como parte de los cientos de comentarios que ha generado la muerte del joven en las últimas horas.

“Todavía no proceso la noticia. Los que te conocimos nunca te vamos a olvidar. Tu ternura, tu amabilidad, tu carácter afable tu disposición para ayudar. Espero tu descanso en paz y resignación para tu familia. Hoy te unes a tu mami que te espera. No era tu momento, aún estabas muy joven. Te vamos a extrañar mucho, mi niño. EPD”, escribió en conmovedora despedida otra persona allegada al joven fallecido.

Según informó una fuente allegada al joven fallecido, su asesino no ha sido capturado por la policía. El presunto agresor residiría en el municipio Cerro, también en La Habana.

Varios internautas han aprovechado el trágico suceso para reflexionar sobre la forma en que se ha disparado la violencia entre la juventud en los dos últimos años, algo que muchos achacan también a la innegable proliferación de las drogas, un flagelo que incluso ya reconoce el gobierno cubano.