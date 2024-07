Cubana en USA lanza contundente respuesta a por qué no se opera el cuerpo

Una joven cubana residente en Estados Unidos ha compartido un video en TikTok en el que responde al comentario de una seguidora sobre por qué no se opera el cuerpo.

Yanet, conocida en la plataforma como @yanetatlanta, expresó de manera clara y directa su postura, destacando la importancia de aceptarse a uno mismo.

En el video, Yanet aborda con humor y franqueza las críticas y comentarios que ha recibido respecto a su apariencia. "Las nalguitas mías han dado tremenda guerra toda la vida con este cuerpecito flaquito mío que no te puedo explicar. Yo soy feliz con él, lo amo, lo adoro, no tengo ningún tipo de complejo con mi cuerpo. De hecho, me gusta bastante", declaró la joven, subrayando su autoestima y aceptación personal.

Además, Yanet cuestionó a aquellos que critican su decisión de no operarse, sugiriendo que el verdadero problema radica en la mentalidad de quienes emiten estos juicios. "Pero, ¿cómo tú solucionas tu problema? ¿La caca cerebral que tú tienes allá arriba cómo tú la solucionas?", agregó, en un tono que combina tanto el humor como una crítica implícita a la superficialidad y los estándares de belleza impuestos socialmente.

El video de Yanet ha resonado entre sus seguidores y ha abierto un espacio de discusión sobre la presión social que enfrentan muchas personas para conformarse con ciertos estándares de belleza, así como la importancia de la autoaceptación y la autenticidad.

Este tipo de respuestas públicas refuerzan el mensaje de que cada individuo tiene derecho a decidir sobre su cuerpo sin ser juzgado, y subrayan la relevancia de la diversidad de cuerpos y la aceptación personal en una sociedad donde las imágenes y expectativas pueden ser a menudo inalcanzables o irreales.