Española viviendo en USA se sorprende por no tener lavadora en casa: "Aquí es una comodidad"

Una joven española, que actualmente vive en Nueva York, ha causado sensación en TikTok al compartir un video en el que señala un notable contraste entre España y Estados Unidos en relación al uso de la lavadora.

En su video, Laura Gómez (@ggomezlaura) destaca que en España tener una lavadora en casa es algo común y cotidiano, mientras que en Estados Unidos esta comodidad es vista como un lujo para muchos.

En el video, la joven narra su sorpresa al descubrir que en Estados Unidos es habitual que las personas lleven su ropa a lavanderías públicas. "La mayoría de apartamentos no tienen lavadora, y si las tienen suelen ser de pago y están en el sótano del edificio", comenta en su publicación. Esta práctica, según menciona, le resulta extraña después de haber crecido en un entorno donde casi todos los hogares cuentan con una lavadora.

La comparación ha resonado entre muchos usuarios de la plataforma, quienes han compartido sus propias experiencias y puntos de vista sobre las diferencias en el estilo de vida y las comodidades domésticas entre Europa y América.

"Yo vivía en Nueva York y una vez a la semana mi plan era ir a hacer laundry a la esquina, salía con una canasta de ropa, me tomaba algo mientras esperaba y me iba con mi bolsita de ropa limpia", "A mí eso me hubiera costado acostumbrarme, tengo suerte que en Dallas si tenemos lavadoras en casa (bueno el hueco en el piso para ponerla hubo que comprarla jajajajaja)", "En USA, mi madre y hermana tiene su lavadora y secadora en la casa, probablemente la mayoría no tiene pero, como yo por ejemplo", "Que interesante! en NYC especialmente no es muy común que los pisos tenerlos en casa, pero para las casas en Texas sí tienen", comentaron algunos usuarios.