"Eres tremendo cantante, Cuba te adora": Llueven los elogios a Leoni Torres por cantar a capela

Leoni Torres se ha convertido en uno de los referentes de la buena música cubana, pero siempre escucharlo cantar a capela es un regalo para sus fanáticos.

El artista sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video interpretando en un camerino su más reciente lanzamiento, la balada romántica “Bajo el mismo cielo”.

“Cuando la cantas a capela”, escribió el camagüeyano en la descripción al post, demostrando que es capaz también de emocionar a su público interpretando este precioso tema sin música de fondo.

Como era de esperarse los elogios de sus fans no se hicieron esperar: “Hasta sin música cantas bello”; “Para cerrar los ojos y escucharla”; “No me canso de escucharla”; “Esa voz tan melodiosa es única. Yo vivo enamorada de esa voz, eres lo máximo”; “Bajo el mismo cielo y bajo las estrellas tus canciones quedarán para siempre en nuestros corazones”; “Mi cantante cubano favorito de siempre”; “Me emociona mucho escucharte”; “Tú eres tremendo cantante, Cuba te adora”; “Eres auténtico, sensible, humilde, muy profesional y muy familiar. Eres grande y por eso has llegado al éxito”.

El pasado fin de semana, Leoni Torres cantó por primera vez en vivo esta canción durante un concierto en Flamingo Theater Bar de Miami, una presentación en la que nuevamente sus fanáticas cayeron rendidas ante su talento y su soltura en el escenario.