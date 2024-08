Régimen cubano enjuiciará a exprisionero del 11J por propaganda contra el orden constitucional

Alexander Fábregas Milanés, quien cumplió condena por su participación en las protestas del 11 de julio, enfrenta nuevamente el hostigamiento del régimen cubano y será juzgado por propaganda contra el orden constitucional tras haber estado 11 días incomunicado en la sede de la seguridad del Estado (SE) en Santa Clara.

Marian Prieto Rodríguez, su esposa, contó en Facebook que Fábregas tuvo que viajar a Sancti Spíritus, pero al regresar fue detenido por la SE en Santa Clara.

Captura de Facebook / Marian Prieto Rodríguez

Además, confirmó que su esposo será llevado a juicio: “Lo van a procesar por propaganda contra el orden constitucional. No me quisieron decir el nombre del fiscal y no me dijeron más nada. No me quisieron dar más datos... Solamente, amenazarme”, dijo sobre una conversación que sostuvo con un oficial de la policía política, según contó a Martí Noticias.

“Ayer salí para ver si podía verlo, pero no me lo dejaron ver. Les pedí su celular y me dijeron que no, que el celular era decomiso. Me encerraron en un cuarto con aire acondicionado muy frío por un buen rato. Después entró un oficial y me amenazó, diciendo que, si seguía denunciando y publicando en las redes sociales, me acusarían del mismo delito”, señaló la esposa del exprisionero, denunciando que también recibe amenazas constantes de la SE.

Prieto expresó su desconfianza en el sistema judicial cubano al referir que su esposo tiene abogado, pero: "Eso es por gusto, aquí todos trabajan a favor del gobierno”.

Fábregas, de 34 años, cumplió una condena de 9 meses de prisión por el delito de desórdenes públicos, una acusación que el régimen utilizó para justificar su condena debido a una transmisión en vivo que realizó a través de Facebook durante las protestas del 11 de julio en la ciudad de Sancti Spíritus.

Según Martí Noticias, desde que fue excarcelado ha recibido amenazas de la SE por las publicaciones que realiza en redes sociales.

El domingo último, los opositores José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García fueron enviados a prisión luego de permanecer durante meses arrestados en Villa Marista, cuartel general de la SE en La Habana, acusados del delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

La Fiscalía Provincial de La Habana impuso la medida cautelar de prisión provisional a ambos disidentes, informó Martí Noticias, a partir de testimonios de familiares de los detenidos.

En el pasado, el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, recogido en el último Código Penal, fue repudiado por algunos juristas.

En su artículo 124 plantea que será imputado a quienes:

a) inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma.

b) confeccionen, distribuyan o posean propaganda del carácter ante mencionado.

El delito de propaganda contra el orden constitucional, registrado en el Código Penal cubano aprobado en mayo de 2022, conlleva condenas de 3 a 10 años de cárcel.