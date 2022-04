Sale de prisión manifestante del 11J tras cumplir condena de nueve meses

El cubano Alexander Fábregas Milanés, preso político del 11J en Sancti Spíritus, salió en libertad tras cumplir los 9 meses de prisión a que fue sentenciado por invitar en redes sociales a otros cubanos a salir a las calles en las históricas protestas.

"Alexander Fábregas Milanés, de Sancti Spíritus, fue condenado en juicio sumario a 9 meses por llamar en una directa a salir a las calles el 11 de julio, aunque en su ciudad no hubo protesta masiva. Hoy fue liberado después de cumplir su sentencia completa", dijo la activista Salomé García Bacallao en Twitter.

Fábregas, de 32 años, fue sacado de su casa a la fuerza el 11 de julio de 2021 y enjuiciado en un proceso sumario en su ciudad. Llegó a transcurrir más de un mes sin que su familia tuviera ni un solo documento legal que acreditara la detención arbitraria de la que fue víctima el joven.

El cubano fue condenado a nueve meses de prisión por el delito de "incitación a delinquir". Su juicio se realizó el martes 20 de julio, solo 9 días después de ser detenido.

Esta semana 14yMedio entrevistó al preso político liberado. El cubano dijo que debe ser precavido porque tiene antecedentes penales y la Seguridad del Estado seguirá acosándolo, pero no piensa claudicar en su lucha por los derechos humanos en Cuba.

"Las autoridades dicen que en Cuba no hay prisioneros políticos pero si yo hubiera sido realmente un preso común me habría tocado la libertad condicional en mitad de mi sanción, pero no me la dieron", dijo al medio de prensa independiente.

Esta semana se conoció la petición de la Fiscalía de Cuba para los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y el rapero Maykel Castillo (Osorbo), uno de los autores de la canción Patria y Vida, himno de lucha de los cubanos que quieren un cambio de gobierno en la isla.

El juicio oral de ambos opositores se inició tras pasar más de 9 meses en prisión. La fiscalía pide 7 años de cárcel para Otero y 10 años para Maykel Osorbo.