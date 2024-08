Cubano muestra "cuán cara se ha vuelto la vida en Alemania" y desata debate en TikTok

El tiktoker cubano @rolylabestia, que reside en Alemania, compartió un vídeo, que ha generado un amplio debate en la plataform,a donde mostró las compras que había hecho recientemente, con la intención de ilustrar lo caro que se ha vuelto vivir en el país europeo.

"Miren, ese carro que hay ahí lo compramos ahora no, un par de cosas, cosas esenciales: refresco, comida, algo para la niña, pan, yogur, y casi todo rebajado. Ahora les voy a enseñar a ustedes cuánto nosotros pagamos por este carro. Gastamos €102 en ese carrito, cuando antes en Alemania ese carrito costaba 60 o 70 euros. Ya se pueden imaginar qué cara se ha vuelto la vida", dijo Roly en su vídeo que ha generado un gran debate en la sección de comentarios a su post, entre los que no faltaron las alusiones a la precaria situación que padecen los cubanos

"En Cuba no hay qué comer y enseñar comida es criminal. ¿Te imaginas ese pueblo sin agua sin pan y tú con carros de comida? Tu familia seguro recibe de tu envío pero el 70% no sabe de un gustillo"; "En Cuba ni con dinero se compra. Saludos hermano"; "Yo aquí en USA y trato de salir a hacer compra solo por lo necesario. Al menos en Cuba no tienes esa preocupación, pero tampoco hay nada que comprar"; "Hermano en USA con 100 dólares sales con dos bolsas en la mano. En Cuba no llegas ni a eso"; "Roly, en Cuba la situación es peor, no solo la comida es cara, sino que no hay casi nada en los mercados"; "Hermano date con un canto en el pecho, la jugada en Cuba no existe ni el carrito ni la comida y mucho menos los 102 euros"; "Así estamos todos hermanos eso es un problema mundial ese carro que compraron aquí en Estados Unidos pagamos mucho más, pero gracias a Dios salimos, trabajamos y podemos hacerlo, que en Cuba imposible", dijeron varios en ese sentido.

Otros compararon la situación en Alemania con la de otros países donde el costo de vida es igualmente alto o incluso mayor: "Aquí en USA con 100 dólares no compras ni la mitad de eso. Ha subido un montón el costo de vida y llevo 35 años aquí. Y las rentas ni hablar"; "Aquí en EEUU 400-500 fácil"; "Bro, acá en Grecia con 102 euros compras menos que eso"; "Aquí en Italia está dura la situación con la canasta básica"; "Aquí en USA 100 dólares es solamente dos bolsas en el mercado"; "Aquí en España no te baja de 200€ y más donde vivo yo"; "Aquí en Suiza compras la mitad de eso"; "Aquí en Miami con 120 USD llevo tres bolsitas en la mano, sin carrito"; "En USA, un carrito así costaría $300", añadieron otros entre los cientos de comentarios al vídeo.

"En Europa donde quiera ahora es así. Y gastaste poco. Sin contar el pescado cuánto cuesta y otros productos esenciales"; "La vida está cara en cualquier país"; "La inflación es general, amigo"; "El costo de vida se ha elevado mucho en todos los países, no es fácil", opinaron otros entre el cruce de opiniones y testimonios que ha provocado el vídeo.