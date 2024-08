Alejandro Cuervo y Arletis Rodríguez cuentan cómo se conocieron

Alejandro Cuervo y Arletis Rodríguez contaron recientemente en una entrevista cómo se conocieron.

En conversación con La Familia cubana, Arletis comenzó diciendo que habían coincidido en un bar durante el cumpleaños de una gran amiga. Alejandro estaba allí, como es habitual en sus noches de compartir y visitar bares. En ese momento, el actor se acercó a Arletis y la invitó a bailar.

"Quizás fue la que menos caso me hizo sabes que al ser humano nos gustan los retos y, quizás, eso fue lo que me hizo acercarme", dijo en la distendida conversación donde la química y complicidad que hay entre los dos fueron evidentes y en al que ambos coincidieron en apuntar que el actor es más dado a miradas y hechos que a piropos.

Desde aquel encuentro "y hasta el sol de hoy", su relación no ha dejado de consolidarse.

El pasado 30 de abril, celebraron su segundo aniversario de bodas. Además, en diciembre del año anterior, cumplieron 10 años juntos, momento en que el actor aprovechó para desvelar una anécdota de sus inicios: “Pues sí, hoy cumplimos 10 años de habernos besado por primera vez, de aquella noche en que me preguntó dónde parqueaste, me reí y le dije no tengo carro; lo que puedo invitarte a unas paredes con techo y sin baño que será mi futura casa ((y se negó a ir)) pues unos días después ya me le estaba preparando el almuerzo a los albañiles.”

La pareja ha formado una hermosa familia junto a sus dos hijos: Bastian, nacido el 4 de octubre de 2022, y Aston, nacido el 4 de junio pasado.