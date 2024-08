Asesinan por la espalda a joven de 23 años en Camagüey

Se llamaba Usiel Quesada Florat, tenía 23 años, vivía en el barrio Salomé, de Camagüey, y murió en la madrugada de este viernes tras recibir una puñalada por la espalda. A esta hora se desconoce si el agresor ha sido detenido. El periódico oficialista Adelante no recoge la noticia.

Usielito Quesada estaba con un amigo compartiendo en un sitio conocido como Carpa de Jayamá, frente al Hotel Camagüey, cuando fue agredido con un cuchillo por la espalda, asegura La Hora de Cuba, que añade que el asesino reside en el reparto San Antonio, también de Camagüey.

El joven agredido, que según su novia no iba armado, perdió la vida el mismo día de su aniversario con su pareja Thalía Cárdenas, que completamente devastada ha reprochado que lo dejaran solo. "¿Dónde estaban los que decían ser sus amigos? ¿Dónde estaban los que salieron con él, que dejaron a mi blanquito solito y me lo mataron?", se pregunta desesperada.

"Usi, esta publicación debería ser felicitándote por nuestro aniversario y no de tu despedida. Vaya regalo de aniversario", le afeó la novia en un post de Facebook en el que asegura que le han destrozado la vida porque él le había prometido hijos y ella sólo los quería tener con él.

Una vecina del fallecido, Carmen Casas Fernández, asegura en Facebook que vio a Usielito Quesada en la noche de este jueves cuando iba con la moto y le pidió que no saliera, que la calle está muy mala en Cuba.

"La misma noche él se paró a conversar conmigo un momento en el motor y le dije: 'Por qué vas a salir a esta hora, mi niño, la calle está muy mala; ese motor incita a los delincuentes de la calle a qué te asalten por allí y te lo quiten, pero me dijo, tranquila viejita yo viro enseguida, voy allí alante a conversar un ratico con los muchachos'. Cuando supe, casi me da una cosa pues nosotros lo amamos muchísimo. Era un hijo más para mí y quedarme con la preocupación de que se iba a la calle y enterarme al amanecer... No lo creía pues fue una despedida lo que sucedió entre los dos anoche", escribió.

Otra persona, que se identifica en Facebook como Sandra Marrero, lamenta la muerte del único hijo que le quedaba a la madre de Usielito Quesada (Zoraida Florat).

"Ay, Dios mío por qué la vida es tan injusta. ¡Cómo Usielito, un niño respetuoso, sociable, que lo vimos crecer en el reparto, no merecía esto. Fue una cobardía. Un niño desarmado, indefenso. Exigimos justicia. (...) Ese asesino no merece vivir. Malnacido, acabaste con el único hijito que le quedaba a Zoraida, pero con un niño de buen corazón, incondicional. No hay palabras suficientes para expresar tanto dolor. QEPD, angelito hermoso".

La muerte del joven camagüeyano se produce un día después de que otro joven, de 20 años, haya sido encontrado muerto en una garita de una prisión de Guantánamo, donde hacía el servicio militar. Las autoridades investigan si se trató de un suicidio o de un asesinato. El joven no estaba deprimido y tenía planes para este viernes. Aunque tenía una AKM en las manos, se ahorcó con su cinto, un sinsentido que hace que el entorno del fallecido no se crea la versión oficial.

Cuba ha pasado a ser un país inseguro en el que la única forma de que aparezca la Policía es sacando un cartel de abajo la dictadura. Los actos violentos se suceden a diario y a diferencia de otras épocas, ahora el régimen no puede silenciar a las familias que lloran la pérdida de un ser querido porque cada vez son más y ya no se callan.

Esta semana un joven de 28 años, identificado como Raciel Palacios y residente en el Reparto Altamira, de Santiago de Cuba, fue apuñalado en la noche del martes cerca de una parada de ómnibus en esa localidad. La víctima, padre de una niña pequeña, fue trasladada de urgencia al Hospital Militar Joaquín Castillo Duany con heridas de gravedad.

También en lo que llevamos de mes, otro hombre de 36 años, identificado como Roberto Castilla Oñate, fue asesinado en una fiesta callejera en el Reparto Chicharrones, de Santiago de Cuba. En este caso, el motivo de la agresión parece que está relacionado con una expareja.

Al menos 18 personas murieron en Cuba durante el mes de julio a consecuencia de la creciente ola de violencia que afecta la Isla, según las cifras que maneja el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

Una de las muertes más escalofriantes de julio fue la de un custodio de 51 años, asesinado en el reparto Bahía, de La Habana del Este. Trabajaba en una tienda en dólares, llamada El Rocío. Al parecer, entraron a robar y él estaba vigilando el lugar. El cuerpo fue hallado, junto a un machete, en un basurero.