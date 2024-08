Cubanos reaccionan a ropa tendida en un patio en Miami: "Acabaditos de llegar de Cuba"

Un video de TikTok que muestra ropa tendida en un patio en Miami ha generado una ola de reacciones entre los cubanos en redes sociales, quienes han compartido sus opiniones sobre esta práctica común en la isla, pero que no siempre es bien vista en Estados Unidos...

El video lo compartió el usuario @yan_miami.fl y entre los comentarios al post muchos expresaron la nostalgia que les produce esta costumbre cubana. "Eso sí sienten que están en Cuba, las raíces. Bendiciones", escribió alguien.

Además, otros usuarios comentaron: "Madre mía, llegó Cuba a Miami", "Mis vecinos son americanos y lo hacen igual, lo que si no hacen es grabar patios ajenos por gusto", "En Texas lo he visto también. No pasa nada", "El mejor invento de la humanidad", "Se nota que es recién llegada, ella dijo voy a lavar y ahora qué", "La mejor manera de secar la ropa", "Madre mía, llegó Cuba a Miami", "Es que yo no entiendo con este sol tan divino que hay en Miami, por qué no todo el mundo hace esto", "Llegaron al solar", "Cubano 100%", "Casi seguro que fue una recién llegada con el parole" o "Acabaditos de llegar de Cuba".

No faltaron quienes compartieron sus propias experiencias al respecto. "Tigre, yo y mi esposa lo hicimos cuando llegamos por un buen tiempo porque no había para pagar laundry", confesó un usuario, subrayando las dificultades económicas que enfrentan muchos recién llegados. Sin embargo, no todos han tenido buenas experiencias tendiendo su ropa: "Aquí en Miami una vez hice eso, me mandaron la policía y me pusieron una multa", relató otro, señalando los problemas que puede acarrear el adaptar costumbres de la isla a la vida en Estados Unidos.

El video ha causado furor entre la comunidad cubana de TikTok, especialmente los de Miami, generando un debate sobre esta costumbre y práctica tan común en la isla.