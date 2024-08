Muere joven cubano de 19 años que esperaba por una visa humanitaria

Yordanis Nieves Méndez, un joven cubano de solo 19 años que suplicaba por una visa humanitaria luego de que una negligencia médica lo dejara postrado y en delicada situación de salud, falleció en la mañana de este lunes.

El influencer conocido como Paparazzi Cubano, que estuvo ayudándolo y en contacto con él y con su madre, confirmó en declaraciones a CiberCuba que tras llevar varios días muy mal, el joven falleció a las seis de la mañana de este 12 de agosto “por falta de atención médica y negligencia”.

El joven fue velado en la funeraria Arroyo Naranjo.

“Siento tanto no haber podido salvarte. Hoy Yordanis falleció por la mañana. Hice todo lo que pude por que viniera a Estados Unidos a recibir el tratamiento médico que necesitaba. Duele bastante no cumplir mi promesa con él”, escribió en Instagram desde Florida el abogado Miguel Inda-Romero.

El letrado añadió que lamentablemente el proceso para la concesión de visas humanitarias es bien largo y en su opinión injusto.

También lamentó el deceso el periodista Javier Díaz, que dio a conocer el caso en junio.

"Yordanis, donde quiera que estés no te dejamos morir, los cubanos libres hicimos todo lo posible por sacarte de ese sistema opresor y salvarte la vida, pero lamentablemente el proceso de la visa es largo y burocrático", escribió el comunicador.

Javier Díaz añadió que fueron muchas las personas que se solidarizaron con este caso y le donaron a la madre en Cuba dinero y recursos para que el joven tuviera mejores condiciones de vida.

Fue a inicios de junio que se dio a conocer en redes sociales el caso de Yordanis Nieves, quien llevaba dos años encamado y en condiciones infrahumanas debido a un error médico en una operación a la que se sometió en Cuba tras sufrir un accidente.

El mal procedimiento lo dejó con una sonda gástrica y una extrema delgadez. A la imposibilidad de un tratamiento que le restituyera la salud, se sumó la escasez de alimentos y la pobreza de su familia.

"Estoy pidiéndole ayuda al mundo. Por favor, no me dejen morir aquí, un niño de 19 años, no me dejen en esta cárcel", suplicó en un emotivo video publicado por el periodista Javier Díaz y que se viralizó en redes sociales.

"No tengo libertad, libérenme, por favor, se los pido. Sean humanos y ayúdenme, se los estoy pidiendo y rogando no de rodillas, porque no las puedo mover, si no...", agregó.

"Necesito que me ayuden y no me dejen morir aquí, por favor, se los pido. Sáquenme de esta prisión, de esta cárcel", repitió el joven.

En otro conmovedor video publicado en julio, Yordanis Nieves agradeció la campaña para ayudarlo impulsada por Alain Paparazzi e imploró apoyo para acelerar su visa humanitaria a fin de asegurar su llegada a Estados Unidos, donde un hospital había aceptado su caso.

"Pido ayuda para yo poder ya salir rápido de aquí. Ya están todos los papeles entregados, el pasaporte ya está entregado, me hace falta su ayuda", dijo en esa oportunidad, y reiteró que él no quería morirse.

Lamentablemente, la visa humanitaria no llegó a tiempo para Yordanis Nieves Méndez.