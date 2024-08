Humor: Así sería la evolución del reparto si se contara desde la historia de Cuba 

¿Te imaginas la evolución del reparto en Cuba contada desde un enfoque histórico? Al comediante cubano, conocido en el mundo de las redes como Capitán Diez, se le ocurrió contar el devenir de este género urbano alterando sobremanera la historia de la isla.

El resultado es un video súper divertido en el que cada asociación entre los exponentes del reparto, su música y la historia de Cuba es una tremenda ocurrencia.

“Mi nombre es Jesús María Hernández y soy repa, repartero. Asere yo empecé en esto de ser repartero siendo apenas un bebecito. El reparterismo y mi nombre yo lo heredé de mi mamá, ella se llamaba María Mercedes Martínez pero le decían ‘La Triple M’”, comienza diciendo Capitán Diez con un vestuario y una forma de hablar muy a lo repartero, entrando completamente en el personaje.

Si embargo, la parte de su monólogo que más hace reír es la siguiente: “Aquí en Cuba el movimiento repartero surge un 10 de octubre en la finca La Demajagua, gracias a Elvis Manuel de Céspedes que le da la libertad a los reparteros. Eso fue un día partidor que tiene como precedente la Conspiración de Aponte que estoy puesto. Después de eso, aparece la primera mujer repartera, Marianao Grajales y luego los reparteros se empiezan a organizar en bonche y aparece el partido bonchevique”.

Las alusiones a la historia de Cuba con tanto desparpajo resultan muy ingeniosas, pero en el final le pone la tapa al pomo con frases como “mi actor favorito es Harryson Ford”, refiriéndose al repartero cubano que hace carrera en República Dominicana, “yo no soy de comer dulce pero me gusta el choco, el chocolate”, y si es cuando dice que en materia de música le sirve la trova, “Pablo Milanés el que canta ‘Bajanda, bajanda, eternamente bajanda’”, no caben dudas de que la imaginación y las ocurrencias de Capitán Diez no tienen límites.