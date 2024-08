Charly & Johayron tras concierto en La Piragua: "No nos dejaron continuar"

Charly & Johayron compartieron un comunicado en sus redes después de que su concierto este 17 de agosto en La Piragua terminara antes de lo previsto.

El evento, que formaba parte de las Fiestas Cristal de Verano, había convocado a miles de personas, y aunque la presentación no pudo continuar, los artistas compartieron su sentir a través de varias publicaciones en Instagram y Facebook.

"Agradecidos siempre con todo el cariño que nos dan, Charly y Johayron son un movimiento, casi 50 mil personas con ganas de vernos; nosotros con más ganas de verlos aún, no saben cuánto esperamos este día", comenzaron una publicación compartida en Instagram junto a un vídeo de un momento del concierto y dos fotos que mostraron la multitudinaria asistencia al concierto.

"Qué lástima que por la indisciplina de unos cuantos no pudimos darles el show que les teníamos preparado; nos quedamos con ganas de estar más tiempo con todas esas niñitas, niñitos, personas mayores y demás fanáticos de Charly y Johayron. Si Dios quiere lo volveremos a hacer para ustedes; gracias a todos los artistas que estuvieron antes y a todo el que hizo posible el evento, los amamos. Los Lápices", cerraron el post.

"Les prometemos darles un concierto único y épico para todas las edades. Ya nuestro equipo de trabajo está en función de eso. Gracias por amarnos tanto", añadieron en un comentario a su propia publicación.

Instagram / Charly & Johayron

En una story publicada también en la misma red los artistas abundaron sobre el incidente: "No nos dejaron continuar, pues entendemos que no querían que las cosas se agravaran más... Siempre existen esas personas indisciplinadas que hacen feos los momentos lindos. Pero uff, nos quedamos con muchas ganas de estar con ustedes más tiempo. Los amamos".

Instagram stories / Charly & Johayron

En Facebook, el dúo compartió una imagen del evento y agregó: "Hoy hicimos historia; nos quedamos con ganas de más, esperamos mucho que llegara este día; teníamos ganas de estar con ustedes mucho más tiempo. Les prometemos vernos de nuevo. Charly & Johayron son un movimiento".

Los seguidores no tardaron en reaccionar a las publicaciones expresando tanto su apoyo como su frustración por lo ocurrido. "Cumplí un gran deseo y era verlos en vivo, pero nada comparado con el terror que pasé, estaba alante y fue horrible"; "Desde hace rato estaba esperando este momento y no veía la hora para verlos y cantar a todo pulmón sus canciones, lástima que no existan personas con baja ética moral"; "Es increíble, atrás de mí había una mamá y una niña que no llegaba ni a 8 años. La pobre solo quería ver a Charly y Johayron, pero todo se arruinó"; "Qué lástima, yo estaba en el malecón compartiendo y de repente veo que empezaron a correr. Ya aquí no se puede hacer nada", dijeron algunos.

A pesar de la interrupción, muchos les arroparon con mensajes de gratitud y admiración hacia ellos. "Fueron cuatro canciones a medias, pero me encantó, tan lindos"; "La rompieron verdaderamente, admiro su trayectoria. Son unos grandes, nunca dejen de brillar"; "Me hubiera gustado disfrutar del show completo, pero lo poco que vimos fue espectacular"; "Lo dieron todo en el escenario, lástima que no pudo continuar, pero siempre los apoyaré"; "El cubano no sabe divertirse, yo estaba ahí y también corrí con mis sobrinos, habrá más conciertos donde se pueda disfrutar y no fajarse, pero lo hicieron super bien", se repite también entre las reacciones.

Al evento, organizado por la Cervecería Bucanero S.A. bajo su marca Cristal, estaban convocados también Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Alex Duvall y Alain Pérez.