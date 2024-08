Baby Lores arremete contra Otaola tras insinuar que su academia de música es patrocinada por la dictadura

Baby Lores arremetió contra Alexander Otaola y le dejó algunos puntos claros luego de que este en uno de sus programas insinuara que su academia de música para niños con necesidades especiales está patrocinada por la dictadura cubana.

En una entrevista para “Destino Tolk”, el cantante cubano dijo sentirse muy disgustado y sorprendido por las declaraciones de Otaola y aclaró que es totalmente infundado decir que los millones que se han invertido en la escuela provienen del régimen cubano.

En la entrevista el artista añadió que Otaola trató de influenciar a los padres de los niños diciendo que en la escuela se les adoctrina, poniendo de ejemplo las actuaciones de los pequeños interpretando “Que canten los niños”.

“La ignorancia no puede llegar a tanto, no es una canción cubana, es de José Luis Perales, un español, es una canción mundial. Ah, que en Cuba la habían usado porque era una canción famosa, no quiere decir que sea una canción de la dictadura. Las dictaduras se adueñan de muchas cosas”, aseveró Baby Lores.

El músico añadió que Otaola trató de manipular diciendo que en “nuestra escuela estamos usando la música para adoctrinar a los niños e inculcarles el comunismo (…) No te voy a permitir que te metas con las familias, que te metas con mis niños, que te metas con los padres, tratas de destruir un trabajo de tres años (…) No te voy a permitir que trates de mandarle veneno a las personas para decir una falsedad tan grande”.

Baby Lores explicó que el dinero que ha invertido en su academia proviene de los frutos de su trayectoria en la música: “Yo no vivo del concierto de hoy, yo vivo de mi carrera (…) El dinero de la escuela sale totalmente de mi trabajo, de mis ahorros, de mis derechos de autor, de mi carrera de hace 20 años, del sacrificio que hacemos nosotros (…) Esta escuela para mí no es un negocio, es un proyecto de vida”.