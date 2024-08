Baby Lores protagoniza emotivo encuentro con un joven admirador de su música y su academia

Baby Lores ha logrado cumplir el sueño de muchos niños con necesidades especiales en su academia de música, pero la alegría no solo ha tocado a los más pequeños. El cantante cubano tuvo un emotivo encuentro con un joven admirador de su música y de lo que ha logrado en esta escuela.

En su perfil en Instagram Baby Lores compartió el video del momento en que conoció a este muchacho que con lágrimas en los ojos le contó su historia, una en la que no pudo seguir el camino de la música que tanto le gustaba por su discapacidad y por ella fue discriminado hasta que finalmente encontró una oportunidad en la academia del artista cubano.

“Hoy quiero compartir una experiencia que me llenó de amor y gratitud. Ayer, un chico muy especial vino a conocerme a BL Music and Art Academy, y me sorprendió con tanto cariño y admiración que me dejó sin palabras”, relató Baby Lores en su publicación.

“Es en momentos como estos que me doy cuenta de lo poderoso que es el amor y la empatía, y de cómo estos valores pueden transformar vidas. En nuestra academia, creemos que todos tienen un talento especial, y nos llena de orgullo ver cómo el arte une corazones y crea conexiones tan profundas. Gracias a todos los que forman parte de esta hermosa comunidad”, añadió el artista.

En las imágenes se escucha a Baby Lores decirle a este joven mientras le da ánimos para alcanzar sus sueños: “Vamos a sorprender a la gente, no te preocupes, todo en la vida se puede superar, hay que trabajar duro”.

En BL Music and Art Academy muchos niños y adolescentes con necesidades especiales, que en escuelas de música normales no podían estudiar, logran aprender a cantar, bailar, tocar instrumentos, desarrollar una gran pasión por la música y sobre todo mejorar sus habilidades comunicativas y de relaciones sociales.

Hace solo unos días Baby Lores arremetió en una entrevista contra Alexander Otaola luego de que este cuestionara de dónde sale el dinero invertido en la academia e insinuara que en ella se adoctrina a los niños.