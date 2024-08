Se arma una bronca en concierto de Bebeshito y lo critican en las redes por no dejar de cantar

El pasado domingo se armó una bronca durante un concierto de Oniel Bebeshito, y tras circular las imágenes en las redes sociales varios internautas criticaron al reguetonero por no detener la música y seguir cantando como si nada estuviera sucediendo.

El influencer Un Martí To Durako compartió el video en sus perfiles en Instagram y en los comentarios a su publicación varias personas cuestionaron la actitud del cantante.

En las imágenes se ve al reguetonero en el escenario de un centro nocturno cantando junto a su grupo, pero de momento un movimiento entre el personal se seguridad hizo que la persona que estaba grabando la actuación enfocara el espacio justo frente a la tarima donde había comenzado la pelea.

Aunque se aprecia perfectamente que Bebeshito se percata de lo que está sucediendo porque mira en esa dirección, dejó que el personal se seguridad se encargara de controlar la disputa y siguió con su presentación.

“Error garrafal del Bebeshito y más con la canción que estaba cantando en ese momento. Lo primero que tenía que hacer era parar la canción y tratar él como artista de hablar para al menos hacer el intento de aplacar un poco el ambiente”; “Lo que no vi la parte profesional como ellos dicen que son, por qué razón no paró el concierto en ese momento”; “El nivel de atraso que hay en este país es muy grande”; “En ese momento la persona con más influencia sobre el público es el mismo artista. No digo que él hable y se acaba el problema, pero sí es ético que el artista interfiera al ser la principal figura del local en ese momento. Y más cuando la canción que está sonando incita a la violencia”; “Las persona no saben compartir, pero el Bebeshito debe parar la banda para que la gente entre en conciencia”, comentaros algunos.

“Esta vez como la tarima era tan pequeña no pudieron tirar a nadie”, escribió un internauta recordando que hace unas semanas Bebeshito se vio envuelto en una gran polémica cuando una persona de seguridad lanzó de la tarima a la fuerza y con violencia a una fanática que se había lanzado a abrazar al artista.