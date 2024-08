Cubana en Uruguay: "No todos queremos ir a vivir a EE.UU."

Una joven cubana residente en Uruguay afirmó que no siempre el sueño de los inmigrantes es llegar a Estados Unidos, y que el país sudamericano se ha convertido en su hogar definitivo y su "puerto seguro".

Muchos de nosotros encontramos en Uruguay el destino final, un lugar donde la vida puede ser buena sin necesidad de ir más lejos, señala la usuaria Betty95 en su cuenta de TikTok, donde consideró que si bien Estados Unidos es el mejor país para prosperar económicamente, ella no vino al mundo "a tener más dinero sino a ser más feliz".

En un video de poco más de cinco minutos destaca que aunque muchos inmigrantes siguen el camino hacia Estados Unidos motivados por reunirse con sus familiares, otros encuentran en países como Uruguay una calidad de vida que satisface sus expectativas personales y profesionales.

"Llegué a Uruguay con una mochila y el dinero exacto para estar tres meses. Ahora voy a comenzar la universidad. Si aquí lo tengo todo no me veo sentido a irme a otro lugar, ni siquiera a Estados Unidos. Si mi familia me puede visitar, si aquí voy a estar legal, si aquí voy a estar feliz, no me veo emprendiendo de nuevo, no me veo empezando de cero después que tanto trabajo me ha costado tener mis cosas", apuntó.

Dijo que en su experiencia personal, aunque tiene a sus hermanos en Florida y Carolina del Norte, Estados Unidos no figura en sus planes futuros. "Podríamos vivir en el mismo país, pero estaríamos lejos igualmente. ¿Para qué vivir en un país donde no sé cuándo voy a ver a mi familia dentro de ese país?", reflexionó.

Además, menciona las ventajas que ha encontrado en Uruguay como dominio de varios idiomas, un empleo que disfruta con buenas condiciones laborales y una remuneración adecuada. "Si aquí me siento bien, ¿para qué necesito lanzarme a la incertidumbre de nuevo?", cuestionó.

Respecto a su estilo de vida, comenta que no ve necesario tener un auto, como podría ser imprescindible en muchas partes de Estados Unidos. "No le veo objetividad a tener un auto si no lo vas a usar... aquí no hace tanta falta como en EE.UU.," señala.

"Si mi familia puede visitarme, si aquí voy a estar legal y feliz, no me veo empezando de cero en otro lugar después de tanto esfuerzo para establecerme aquí", concluyó.