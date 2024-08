"Dura Magaly": Cubana conquista TikTok con su forma de probar si la ropa le queda bien

Una tiktoker cubana está conquistando la plataforma con un video en el que muestra su particular manera de comprobar si un outfit le sienta bien: bailando al ritmo de "El Tubazo" de Chacal y Yakarta.

Este peculiar "ritual" de darlo todo al ritmo del tema, ha capturado la atención de miles de usuarios y al momento de esta nota las reproducciones al vídeo superaban las 44 mil.

"Yo probando si me queda bien la ropa", escribió @marimorffi sobre el vídeo donde se ve a la creadora de contenido moviéndose con total energía frente al espejo, mientras su mascota, un perro que descansa plácidamente en el suelo, parece indiferente al espectáculo.

Con humor y desparpajo, la cubana acompañó su post de la pregunta: "¿Quién más baila para ver si la ropa le queda?"

Los usuarios no tardaron en reaccionar al vídeo de Marisel Morffi Besu, llenando la sección de comentarios con respuestas divertidas y llenas de orgullo cubano: "Cualquier parecida con una cubana es pura coincidencia"; "Dime qué eres cubana sin decirlo"; "El firulay diciendo 'diablo señorita'"; "El perro: mejor me levanto antes que esta mujer me pisotee"; "Nosotras para saber si podemos tirar un buen pasillo"; "Hay que probar la ropa y los zapatos, si no nos impide bailar, esa es"; "Cubana al fin, no me equivoqué"; "La ropa te queda perfecta, solo que le faltaba tu toque de baile"; "Pensé que era la única que lo hacía"; "Me tranquiliza que no soy la única"; "La coreografía también te quedó bien"; "He probado outfits, pero este método es nuevo para mí", le dijeron.

¿Y tú? ¿Te atreverías a probar tu outfit de esta manera antes de salir? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!