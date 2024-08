El Taiger aparece en las redes enseñando su ropa interior y le llueven las críticas

A solo días de haber salido de la cárcel, El Taiger ya está dando de qué hablar en las redes por sus publicaciones en Instagram que dejan mucho que desear.

El reguetonero cubano compartió unas fotos en las que aparece sin camisa, a torso descubierto, con el pantalón abierto y enseñando parte de los calzoncillos que le merecieron nuevamente varias críticas.

Captura Instagram / El Taiger

“Maleante pero no tan elegante”; “Cariñito hay que quitarte el teléfono, esas necesidades de validarse por ausencias nos hace mucho daño, cuando vuelvas a ver tus publicaciones, míralas con el corazón y no desde tu fama. Aun te queremos, pero no enseñando los calzones, muy mal visto”; “No hablamos de la juventud de ahora, este hombre tiene más años que los cojon* de Maceo con hijos y así es como se manifiesta públicamente, cuando sabe bien que hay niños que lo ven y lo siguen, así decía que había cambios cuando saldría”, le escribieron algunos de sus seguidores en los comentarios a su post.

Captura Instagram / El Taiger

“Asere enfócate para que allá arriba donde está la pura pueda estar en paz sabiendo que su hijo sigue luchando por ser un buen hombre a pesar de la tristeza de ya no tenerla a tu lado”, le aconsejó otro de sus followers.

No obstante, muchos de sus fanáticos le siguen el juego y hasta se ríen y se burlan de este tipo de publicaciones, algo que sin lugar a duda no ayuda a El Taiger a mejorar.

Captura Instagram / El Taiger

Esta semana, cuando la mamá del reguetonero hubiera cumplido años, El Taiger compartió un sentido mensaje en sus redes diciendo lo mucho que le hace falta.