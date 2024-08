Asesinan a joven cubano en La Habana

Vladimir Hinojosa Jiménez, un joven cubano padre de un niño pequeño, fue asesinado este fin de semana presuntamente en una riña, por causas que se desconocen.

Hinojosa Jiménez -conocido por sus allegados como "Papo"- residía junto a su pareja, Melissa Oviedo Zarauza, y al hijo de ambos en la barriada de Martín Pérez, en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

Melissa -identificada en redes por sus apellidos- se ha mostrado consternada por la pérdida de su pareja y padre de su hijo, el pequeño Fabián.

"Dime que es mentira, que no te volveré a besar, que no volverás a casa con nuestro Fabi, que no volveré a tenerte a mi lado. ¡Coño, mi negro, mi tanque! Dejaste un inmenso dolor y vacío en mi alma. Te amo, ¡p...! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué?", escribió en una publicación.

Captura de Facebook/Oviedo Zarauza

"Te amaremos por siempre. Dame fuerza, mi tanque, para criar a nuestro hijo. Te amo, mi negro", apuntó en otro post.

Captura de Facebook/Oviedo Zarauza

En ambas publicaciones decenas de personas le dieron ánimos y fuerzas para asumir en solitario a partir de ahora la crianza del bebé de ambos.

No obstante, desde Brasil, la madre del joven fallecido -Bárbara Jiménez González- dio indicios de fractura familiar al culpar a su nuera de lo sucedido.

Más allá de las circunstancias del asesinato, de las que no hay detalles confirmados, la muerte de Vladimir Hinojosa Jiménez enluta a otra familia cubana en un contexto de preocupante aumento de todas las formas de violencia en Cuba.

En las últimas semanas, cientos de cubanos se muestran cada vez más resignados a los cotidianos reportes que dan fe de un aumento de la violencia en la isla.

Cuba ha pasado a ser un país inseguro desde hace ya más de dos años. Los actos violentos se suceden a diario y a diferencia de otras épocas, ahora el régimen no puede silenciar a las familias que denuncian hechos de sangre y que, en el peor de los casos, lloran la pérdida de un ser querido.

Al menos 18 personas murieron en Cuba en julio a consecuencia de la creciente ola de violencia que afecta la isla, según cifras que maneja el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).