"Aquí no existe piropo": Cubana en Suecia cuenta sus primeros choques culturales

Una cubana que lleva 8 años viviendo en Suecia compartió en TikTok sus primeros choques culturales al llegar al país nórdico.

En su video contó cómo una de las diferencias que más notó fue descubrir que en Suecia los piropos prácticamente no existen. "Yo decía, ¿Estaré yo tan fea no sé porque esta gente ni un piropo ni nada?", comentó en el clip subido a @cubans.shopp. Además, se asombró al saber que, en muchas ocasiones, las mujeres son quienes toman la iniciativa en las relaciones. Otra sorpresa fue que, al salir con alguien, la cuenta se divide a la mitad, algo que, según ella, fue un verdadero "choque".

Los seguidores no tardaron en reaccionar. Un usuario comentó: "Así creo que es, el ser humano se adapta a todo y nosotros los cubanos más". La creadora respondió que, aunque se ha adaptado a muchas cosas, aún no puede con la oscuridad del invierno, que solo les deja tres horas de luz al día. Otro seguidor, recordando momentos compartidos, le dijo: "¡Ja! ¡Está buenísimo el video! No olvidaré esos ojos negros grandes llenos de preguntas e incertidumbre"; "Saludos desde Alemania, Nueva seguidora paisana, aquí los alemanes dicen que son halbe halbe también cuando invitan a salir", le dijo otra.

Historias como estas suelen provocar debates en las redes sociales entre quienes han pasado por experiencias similares. ¿Te has enfrentado a un choque cultural viviendo en el extranjero? ¿Qué opinas de la opinión de esta joven cubana?