Erdwin Fernández apoya a Ulyk Anello tras contar que pasó días sin comer en Miami: "Para criticar a alguien hay que caminar con sus zapatos"

El actor cubano Erdwin Fernández se solidarizó con su colega y amigo Ulyk Anello, luego de que este compartiera su dura experiencia como migrante en Estados Unidos y admitiera públicamente que ha pasado días sin comer.

Erdwin envió un mensaje de apoyo a Ulyk en el que arremete contra aquellos que lo han criticado y recuerda que estar solo y lejos de sus seres amados es terrible.

"Para criticar a alguien hay que caminar con sus zapatos, es un dicho muy viejo y sabio, y solo Dios sabe lo que pasamos todos individualmente, y se sufre en soledad", subrayó.

"A muchos les puede parecer ofensivo el llanto y la queja pública, pero eso solo sucede cuando el corazón estalla, y es más bien un llamado de auxilio, no otra cosa, y hay que tener los timbales bien puestos para hacerlo públicamente", recordó.

La semana pasada, Anello concedió una entrevista con el youtuber dominicano Destino Tolk, en la que reveló que después de que el gobierno estadounidense le retirara los beneficios de food stamps, pasó días sin comer.

Tras la polémica surgida a raíz de esas declaraciones, Erdwin compartió un texto en su Facebook en que le aclara a su colega que si de algo sirven las burlas y los ataques es para descubrir que entre el público no todos son buenas personas, amables y sensibles, y le aconseja cuidar más su vida privada.

"En vez de ofender y burlarse, lo bello hubiera sido decir: 'Ulyk, amigo, aunque no te conozco, aquí tienes nuestro apoyo, porque aquí la comida sobra. ¿Qué te hace falta?", señaló.

Fernández reveló que muchos cubanos en Miami han dicho entre risas y burlas que Anello debería trabajar limpiando baños y olvidarse de la actuación.

"Yo deseo ver trabajar a todo el cubano que ha llegado a este gran país en la carrera que estudió, los quiero ver grandes y cumplir sus sueños, sus profesiones, otros nos quieren ver limpiando baños, esa es la diferencia. (Y sé que hay que trabajar en lo que sea, lo he hecho y lo hago)", subrayó.

"Yo publiqué tiempo atrás (y con mucho orgullo) que empezaba a trabajar como vendedor asociado en una cadena de mueblerías, de traje, cuello y corbata, con aire acondicionado, ganando buen dinero, y con excelentes condiciones, y las burlas no faltaron. Y aprendí algo: muchísima gente también te va a odiar por eso, se van a burlar, por lo tanto decidí no hacer más pública mi vida privada, porque a los cerdos no se le dan flores, se las comen", explicó.

Por último, Erdwin le aseguró a su amigo que muchos buenos cubanos le ofrecerán ayuda, porque en Estados Unidos también hay muchas personas de buena voluntad, cristianos que adoran a Dios y aman a los seres humanos.

"Y en cuanto a pasar hambre, mi amigo, aquí estamos muchísimos buenos cubanos y amigos que aunque todos estemos un poco apretados siempre te brindaremos nuestro apoyo; y en cuanto a la soledad, una llamada siempre se puede hacer", expresó.