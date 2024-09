Capturan a presuntos asesinos de cubano profesor de educación física en Holguín

Los presuntos responsables de la muerte de Gilberto Laffita, un profesor de educación física asesinado en la madrugada del 30 de agosto en las inmediaciones de su casa durante un intento de asalto en la ciudad de Holguín, ya fueron arrestados, según dio a conocer el perfil oficialista de Facebook Cazador-Cazado.

La fuente indicó que los asesinos fueron capturados en solo 48 horas, y los identificó como Michel Ramírez Tamayo, Jonathan Alberto Tejeda Sánchez y Luis Miguel Peña Díaz.

Cazador-Cazado explicó que la víctima acostumbraba a salir de madrugada hasta la cafetería "El Regente", en la Avenida Los Libertadores, y conversar con el custodio del lugar.

En la noche del crimen había ido a comprar leche y al regresar a su hogar -muy cerca de allí- fue interceptado por unos sujetos que lo amenazaron con un cuchillo para que entrara a la casa y así apoderarse de sus bienes.

Tras forcejear con los asaltantes, el señor acabó siendo apuñalado por la espalda y murió. Aunque tanto el custodio como los vecinos actuaron, los malhechores lograron escapar en un primer momento.

La fuente oficialista sacó pecho al apuntar que la respuesta de las autoridades "no se hizo esperar."

El primero en ser arrestado fue Michel Ramírez Tamayo y horas después capturaron a los otros dos presuntos asesinos: Jonathan Alberto Tejeda Sánchez y Luis Miguel Peña Díaz.

Cazador-Cazado aprovechó para desvincular la tragedia de las fiestas populares que se están celebrando en el municipio.

"No se deje llevar por el sensacionalismo que trata de pintar una ola se violencia (de hecho, por estos días fue la única situación de este tipo y no estuvo asociada las fiestas). Lo que si debe primar es la confianza en que jamás existirá impunidad", concluyeron.

En el apartado comentarios, además de celebrar la captura de los presuntos asesinos, muchos internautas apuntaron que, más allá de no estar relacionado con la fiestas en este caso, es un hecho innegable el aumento de la violencia en Cuba y en particular en Holguín, una de las provincias que reporta más hechos de sangre.

Aunque la fuente oficialista no identificó por nombre a la víctima, en el apartado comentarios varios internautas confirmaron que el fallecido fue Gilberto Laffita, un profesor de educación física muy querido por sus estudiantes y amigos, cuya muerte ha consternado a sus allegados.

Laffita, quien residía en el reparto Peralta, había trabajado como profesor de educación física en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) José Martí, la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García y el Instituto Técnico de Holguín, mejor conocido como ITH, y también vendió agua cerca de su residencia.

“Con mucho dolor les traigo una noticia devastadora. Me acaban de llamar que fue asesinado en el jardín de su casa, en la madrugada de hoy, el profesor de educación física Gilberto Laffita, quien cariñosamente le decíamos Laffita. Para los que estudiaron en la época de los años 94-2000 se acordarán de él”, escribió previamente en redes Yudixander Sotto.

Otra publicación, en el grupo de Facebook “Revolico Holguín”, notificó que los supuestos asesinos fueron detenidos ese mismo día, lo que coincide con el apunte de Cazador-Cazado.

Violencia en Cuba al alza

En días recientes una periodista cubana compartió un texto en sus redes en el que criticaba las sanciones que se imponen en la isla a los delincuentes que cometen hechos de sangre, que en su opinión son muy blandas.

Iraida Calzadilla, profesora de Periodismo en la Universidad de La Habana, cuestionó que a los asesinos no se les aplique la pena máxima o, al menos, de 30 a 40 años de cárcel.

"Las dejan en 25 años de privación de libertad al sopesarse una serie de atenuantes, como si el crimen las tuviera, como si el haber sesgado una vida tuviera justificación alguna", afirmó Calzadilla en un texto en Facebook que después borró.

La comunicadora admitió que hablaba desde el dolor, pues reconoció que en su familia fueron víctimas de un asesinato, de ahí que reclamara la máxima pena para esos casos y que la justicia llegue rápida cuando las pruebas son irrefutables.

"Asesinos a los que no se les aplica ni siquiera 30 años. Les dan 25 que terminan en 15 por 'buena conducta'. Une que les facilitan visita conyugal y otros beneficios. Nadie me puede negar lo que digo. Bien que lo sé y puedo demostrarlo", aseveró.

Calzadilla señaló que quienes viven la tragedia de la muerte de un ser querido deben asumir el drama con un dolor profundo que no amaina nunca, y subrayó que "nadie tiene derecho a devastar a una familia".

"Pido condena justa. Y para los asesinos, la condena justa no puede ser menos de 30 años y no permitirse rebajas por supuestas 'buenas conductas'. En su prisión, ellos pueden respirar, vivir y hasta amar. Los muertos no vuelven. Ellos, los asesinos, decidieron que no respiraran, que no vivieran, que no amaran. Ellos decidieron que no volvieran", concluyó la comunicadora, cuyo publicación fue tan viral como políticamente incorrecta, algo que seguramente determinó que la borrara después.