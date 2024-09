Cocinero cubano gana 500 mil dólares con raspadito pero era falso 

Un cocinero cubano ganó 500 mil dólares jugando al raspadito, pero cuán grande fue su decepción cuando después de la alegría descubrió que el boleto de lotería era falso.

En un video en TikTok se ve el momento en que el hombre ve los cielos abiertos al imaginarse con semejante cantidad de dinero en el bolsillo.

Entre risas y alzando las manos al cielo hasta se tira al piso entre exclamaciones sin poderse creer tamaña suerte: “Ay Dios mío. Papá Dios”.

“La verdad que me sentí muy emocionado, muy contento de haberme ganado ese dinero. Los planes que tengo con ese dinero es seguir adelante, la verdad no tengo palabras”, se le escucha decir en el video mientras pensaba en ayudar a su familia con el dinero pero aclaraba que no iba a abandonar su trabajo.

Sin embargo, como diría el refrán popular cubano, “la felicidad en casa del pobre dura poco”, y pocos minutos después la decepción se le vino encima.

Cuando comprobaron que el boleto de lotería era falso, la expresión del cocinero cambió rotundamente: “La verdad que se me cayeron los ánimos, la alegría se me vino abajo”.

Pero este cocinero no se deja vencer por el mal momento y con el más puro "espíritu revolucionario" añadió: “Pero bueno seguimos en combate, seguimos adelante, a seguir trabajando, seguir esforzándome más y así seguiremos”.

