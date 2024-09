"El cubano es el hombre más detallista que hay": Tiktoker cubana desata debate en redes

La tiktoker cubana Nathyy Zaldivar Toro ha causado revuelo en la plataforma al publicar un video titulado "Los cubanos", en el que abordó los estereotipos negativos asociados a los hombres nacidos en la isla, para desmontarlos y resaltar las características positivas que, según ella, los hacen únicos.

En el video, que al momento de esta nota acumula más de 281.3 mil visualizaciones, 24.1 mil likes y más de 2,500 comentarios, esta cubana que vive en Estados Unidos comenzó mencionando algunos de los prejuicios y estereotipos que existen sobre los cubanos: "El cubano es el ser más indeseable que hay", "A los cubanos no les gusta trabajar", y "El cubano es de tener dos y tres mujeres", citó algunos.

Sin embargo, rápidamente contrarrestó estas ideas, afirmando que el cubano "es el hombre más detallista", el "más romántico", y "el más trabajador que hay" cuando tiene una meta o propósito claros.

Además, enfatizó que los cubanos eran muy familiares, siempre buscaban superarse y tenían una energía especial que los hacía destacar.

Nathyy también subrayó que el cubano siempre se preocupa por su apariencia, destacando que "siempre lo vas a ver arregladito con un olor rico".

Además, mencionó que, a pesar de los retos, un hombre cubano tiene la capacidad de "meterte en el infierno y al mismo tiempo elevarte hasta las nubes", sugiriendo que su carisma y energía son irresistibles, agregó en el vídeo que ha generado una amplia variedad de reacciones.

Algunos usuarios respaldaron la defensa de Nathyy hacia los hombres cubanos: "Eso es muy cierto, soy de Costa Rica y estoy con mi cubano por 20 años y soy la más feliz del mundo"; "Seguro, como los cubanos no hay dos"; "Nosotros los cubanos somos todo incluido"; "Yo soy cubana casada con un dominicano y puedo decir que cubano es cubano"; "Los cubanos son lo máximo", opinaron algunos.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la visión de esta joven cubana de la que criticaron sus generalizaciones: "Pues creo que me engañaron porque mi esposo cubano no es nada de eso, ni detallista, ni romántico, lo único que sí es familiar, de resto nada de eso"; "No todos son así, me disculpas, soy cubana"; "El que es bueno será bueno sea del país que sea, ni uno serán tan buenos ni otros serán tan malos"; "Pero esos cubanos detallistas y románticos, ¿están aquí entre nosotros? Lo demás no te lo niego"; "Mi pregunta es: ¿tú has estado con todos los latinos para saber que el cubano es el mejor?", añadieron.

Las variadas reacciones de los usuarios reflejan la diversidad de experiencias y percepciones sobre los hombres cubanos y han dejado un debate en TikTok, tanto sobre los estereotipos como sobre las cualidades positivas.