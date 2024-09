Humor: Yoyi se cambia el color de los ojos, pero le dejan uno azul y el otro marrón

Yoyislaisy de la Fe cayó en la tentación y no se puedo aguantar ante la nueva moda en Miami, cambiarse el color de los ojos.

Sin embargo, no corrió con buena suerte porque le dejaron un ojo azul y el otro marrón para disgusto de la Amy: “No si es que mono ve, mono hace, tenía que la gorda ponerse los ojos azules para que vinieras tú atrás a pintorretearte la pupila”.

“Ninguna necesidad. Yoyi con lo lindos que tú tenías los ojos Yoyislaisy de la Fe, que eran color aceituna Yoyi, te cambiaban hasta con el tiempo. Ahora con los ojos azules no te pareces ni a ti. No, conmigo no, con el oculista que fue el que te puso un ojo azul y el otro marrón”, le pelea la Amy.

Pero como ya es sabido la Amy es la única que puede criticar a Yoyi y cuando Preña Palma y Maridalia, personaje de mujer que interpreta El Mocho, intentan burlarse de Yoyi por tener un parche en un ojo, su amiga sale en su defensa.

“Oye qué pasa, tú estás llorando, no, cabecita arriba, no llores que la lágrima te va a dar infección Yoyi. Ya hija, lo hecho, hecho está, no cojas lucha con eso yo estoy aquí para apoyarte. Mírale el lado positivo a las cosas, a lo mejor puedes hacer una colaboración con Osmani García que se los hizo también. Además, tus seis seguidores cuando te vean te van a decir la husky siberiana”, trata de consolarla la Amy.

Aly Sánchez y José Mesa no podían dejar pasar la tendencia del momento en Miami y tenían que sacarle provecho con uno de sus ocurrentes y divertidos sketch en las redes.