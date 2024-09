Critican a Seidy La Niña por no pagar estilista y ella enseña en qué prefiere gastar su dinero

Seidy La Niña recibió críticas por el outfit que escogió para su último concierto en Houston, pero la artista sin enojarse respondió mostrando en qué prefiere gastar su dinero.

“Por no pagar estilista”, comentó una internauta en una de sus publicaciones en la que lucía un mono naranja ceñido al cuerpo que en su diseño tenía aperturas por todas partes.

Captura Instagram / Seidy La Niña

“Tienes razón, no pago estilista, pero te voy a enseñar en lo que gasto mi dinero”, le responde Seidy con una sonrisa y sin dejarse amilanar.

Acto seguido, la cantante comienza a enseñarle su casa que está en plena remodelación: “En esto yo gasto mi money, todavía estamos en construcción”.

“No me alcanza para pagar un estilista, pero sí para invertir bien mi dinero”, añade mientras muestra el baño con un diseño muy moderno, las reparaciones en la vivienda y el área del patio donde está una piscina.

“Todo el mundo tiene una manera de gastar dinero, la mía es esta, a mí me gusta que sea esta. He tenido ropas de marca y me he dado cuenta que es el peor gasto que he podido hacer en mi vida. No obstante a eso, no critico al que lo haga porque los hace felices, pero yo empleo mi dinero de una forma diferente, soy feliz así”, aseguró la artista.

Varios seguidores elogiaron su respuesta ante “comentarios fuera de lugar” como este, y coincidieron con ella en que esta es una buena forma de emplear su dinero.