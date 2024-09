Tekashi 6ix9ine asegura que la letra de la tiradera a Yailin es de Lenier Mesa: "Este la escribió"

“Respuesta”, la tiradera de Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa a Yailin La Más Viral se ha convertido en objeto de debate, y el rapero dijo públicamente que el cubano fue quien escribió la letra de la canción sirviéndose de sus ideas.

Tras el estreno, Tekashi y Lenier estuvieron en el programa “El Gordo y La Flaca” y allí salió a relucir este tema que ha revolucionado las redes sociales.

Cuando la presentadora Lili Estefan le dice a Tekashi que la canción está dando mucho de qué hablar él responde señalando a Lenier: “Este la escribió, de verdad”.

Entre risas el cantante y compositor cubano le dice a Tekashi “ya la gente te conoce”, y el rapero aclara que él le dio la idea a Lenier para escribir esta tiradera.

“Cuando salga esto en Dominicana qué va a pasar”, le pregunta Lili en una directa a Lenier: “A mí los dominicanos me aman por mi buena música y las buenas letras de mis canciones”.

Lenier aprovechó para enfatizar que esto solo se trata de escribir música: “Cuando ellos estaban juntos las canciones más lindas a Yailin se las escribí yo y yo no me meto en las relaciones de nadie ni me gustan las cosas negativas, solamente yo hago música, si él me pide hacer una canción yo se la hago, la canción que sea”.

“Esta canción lo que le va es a dar más fama a Yailin, que se prepare que se va trending”, asegura Lenier muy convencido.

Polémica y críticas a un lado, lo cierto es que “Respuesta”, a un día de su estreno, ya tiene más de tres millones de reproducciones en YouTube.