Tekashi 6ix9ine y Hallel Génesis tienen a todos pendientes de su relación. Aunque la joven cubana ha dejado claro que no están juntos, la química y complicidad entre ellos es evidente en redes sociales y, ahora, una vez más en una entrevista que ofrecieron juntos en YouTube. La conversación estuvo cargada de humor y cercanía, lo que no dejó indiferente a sus seguidores. Durante la emisión, ambos no dudaron en bailar, responder preguntas de los fanáticos y compartir detalles de sus vidas, mostrando una conexión que generó un sinfín de comentarios positivos.

Entre las revelaciones de Tekashi destacó que su arresto domiciliario finalizará el 17 de marzo, fecha en la que podrá salir de su residencia en Miami. Este detalle, junto con la interacción que mantuvo con Hallel, avivó aún más los rumores sobre una posible relación entre ambos.

La conexión entre los dos no pasó desapercibida para sus fans, quienes inundaron las redes sociales con elogios hacia Hallel y su influencia en Tekashi. “Ella es la mujer que Daniel necesita para cambiar de estilo de vida, bendiciones, ¡Dani, cuídala!”, comentó un seguidor desde Cuba. Otro añadió: “Lo mejor que hiciste, bro, fue quitar el atraso que tenías en tu vida, cuida a esa niña, te lo mereces”.

Hallel Génesis, quien ha conquistado a los seguidores de Tekashi por su carisma, valores y elegancia, recibió comentarios como: “Esa muchacha es hermosa y tiene clase, se comporta muy bien, se ven muy bonitos juntos” o “Ella se ve una chica buena, sin maldad, con un corazón noble”. Por su parte, Tekashi se mostró relajado y natural, dejando de lado su habitual imagen controvertida, lo que llevó a muchos a señalar que Hallel podría ser un punto de inflexión positivo en su vida.

La química entre ambos llevó a los fanáticos a soñar con un futuro juntos para la pareja. Sin embargo, algunos se mostraron más escépticos: “Creo que esta cubana tan buena no podrá controlar a 6ix9ine. Puede que logre estar tranquilo algunos días, pero luego regresará a su vida de siempre”, expresó un seguidor.

Sea cual sea el desenlace, Tekashi 6ix9ine y Hallel Génesis han captado la atención de miles de personas. Ahora, sus seguidores esperan con entusiasmo ver cómo evoluciona esta conexión que muchos ya consideran especial.

