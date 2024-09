Cubano de 61 años se despelota bailando en TikTok: "Estoy activo como carro deportivo"

A aquellos que creen que llegar a la tercera edad puede ser una barrera para la disfrutar la vida a plenitud, el cubano Jorge Rubios les demuestra a través de las redes sociales cuán equivocados pueden estar.

A sus 61 años, casi 62, tiene todas las energías para despelotarse bailando “Marca Mandarina”, exitazo de El Taiger y Bebeshito, en un video en TikTok como si fuera un veinteañero.

“Qué buena piquete, aquí pinchando en la casa, ya saben, 61 voy para 62 pero estoy activo como carro deportivo, aquí se hace de todo”, se le escucha decir al principio del video con una cerveza en la mano.

Acto seguido el señor empieza a bailar a ritmo de la música, pero lo que nadie se esperaba fueron los movimientos y la soltura de aquel mientras daba cintura hasta el piso con una flexibilidad impresionante para su edad y sin perder en ningún momento el ritmo.

Otra cosa que quedó más que clara en este video es que los gustos musicales de Jorge Rubios están muy a tono con la juventud.

Como era de esperarse sus seguidores en TikTok no pudieron evitar reaccionar al video: “Tengo tu edad y no tengo ánimo ni para respirar”; “Así puro así se goza la vida esa es la actitud que me gusta”; “Candela mi puro bendiciones para ti ojalá todos estén como tú de feliz”; “Los años no importan, la actitud sí, usted es un chamaco joven”; “La edad es un número así que continúa así que la vida es una”; “Cuando sea grande quiero ser como tú ojalá dures 100 años más”; “Está la edad biológica y la espiritual lo que usted tiene es juventud acumulada ”.