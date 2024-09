Mientras que Tekashi 6ix9ine se refugia en mujeres, Lenier Mesa dice que cobra las tiraderas bien baratas

Tras su sonada ruptura con Yailin La Más Viral, Tekashi 6ix9ine no ha dejado de mostrarse rodeado de mujeres. Tanto en sus redes sociales como en videos que captaron de él, aparece en muchos de ellos juntos a varias jóvenes. Sin ir más lejos, en un video que compartió Lenier Mesa en un auto está el rapero neoyorquino con dos mujeres.

Un video en el que Lenier Mesa aprovechó para promocionarse con compositor de tiraderas a precio económico. "Si usted tiene un problema con su expareja y usted quiere hacer una tiradera, puede contar con Lenier. Lo estoy cobrando bien barato, a este muchacho se lo hice bien barato", dice el cantante cubano, antes de enfocar a Tekashi 6ix9ine, que está en la parte de atrás de un auto con dos mujeres.

Esta declaración viene pocos días después de la tiradera que lanzaron juntos para Yailin La Más Viral, "Respuesta", una canción en la que Tekashi 6ix9ine se desahoga contra su ex y que compuso el cubano, que también participa en la canción.

Las reacciones a estas imágenes no se han hecho esperar y muchos de los comentarios son críticas para Lenier Mesa. "Mi Shakiro", "Lenier, porfa, no te rebajes al nivel del otro", "El consuelo de Tekashi es estar con varias mujeres y ningunas reemplazan a Yailin", "Ahora eres esclavo de 6ix9ine", "Lenier, pensé que eras un caballero pero como hombre eres otro más del montón" o "Ay Lenier a lo que te rebajaste", dicen algunos de sus seguidores, que no están felices con la estrecha relación que tiene con Tekashi 6ix9ine.