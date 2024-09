Llega a EE.UU. actor cubano expulsado del ICRT por denuncia a Tras la Huella: "Ojalá el MININT vea esta foto"

El actor cubano Arnold Yoandry Valiente, recordado por su participación en el dramatizado de la Televisión Cubana que recibe patrocinio del Ministerio del Interior (MININT) Tras La Huella, anunció en sus redes sociales que había llegado a Estados Unidos.

“Siete meses con 28 días, siete aviones, pero llegué”, fue el resumen de su bienvenida a Estados Unidos, en donde fue recibido con los tradicionales globos de la bandera de aquel país.

La salida de Arnold de Cuba se había producido desde enero de este año, saliendo en la conocida ruta de los Volcanes, como popularmente la han apodado los cubanos a la travesía por Centroamérica.

“Es increíble que hasta el último momento en el aeropuerto la mente te pregunta si es lo correcto, un manantial de ideas te hace repensar todo hasta el último instante”, reflexionó el joven actor en su perfil de Facebook.

En su paso por tierras mexicanas estuvo trabajando en un restaurante, experiencia que no pasó por alto. “Agradecido de estar con compatriotas”, apuntó, en lo que parece ser un negocio de cubanos en México.

En 2022, Arnold denunció en redes sociales la falta de pago tras grabar unos capítulos de Tras La Huella. Después de esto y la publicación realizada por CiberCuba nos confirmó que fue expulsado del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), un órgano supeditado al gobierno cubano. “Ojalá el MININT viera esta foto después del daño que me hizo”, comentó.

“No soy muy de esto...pero dado que ha salido LA SAGA de uno de los tres capítulos de TRAS LA HUELLA donde yo deberé aparecer la semana que viene, ni sé ni me interesa!!! (...) Ya han pasado casi dos meses desde su grabación y aún no me pagan, peor aun cuando pregunto a colegas actores que si es NORMAL me dicen que RTV les debe dinero desde 2019”, escribió en aquel entonces el artista en su cuenta de Facebook.

El propio policiaco no escapa al éxodo migratorio que se vive en la isla. En los últimos años varios de los actores que han protagonizado este programa han abandonado la isla de manera definitiva o pasan largas temporadas fuera del país.