Actor cubano denuncia que no le han pagado por participar en dramatizado “Tras la huella”

Actor cubano Arnold Yoandry Valiente Foto © Facebook/ Arnold Yoandry Valiente

El actor cubano Arnold Yoandry Valiente denunció este lunes que no le han pagado por su participación en el dramatizado Tras la huella, a pesar de que las grabaciones tuvieron lugar hace dos meses y que ya los episodios se están transmitiendo por la televisión cubana.

“No soy muy muy de esto...pero dado que ha salido LA SAGA de uno de los tres capítulos de TRAS LA HUELLA donde yo deberé aparecer la semana que viene, ni se ni me interesa!!! (...) Ya han pasado casi dos meses desde su grabación y aún no me pagan, peor aún cuando pregunto a colegas actores que si es NORMAL me dicen que RTV les debe dinero desde 2019”, escribió el artista en su cuenta de Facebook.

Facebook/ Arnold Yoandry Valiente

Valiente manifestó su incomodidad por la frecuencia con la que esta empresa, cuyo nombre completo es RTV Comercial, en alianza con el Ministerio del Interior, deja sin parte de su sueldo a los actores, que también pasan trabajo, como todo cubano, para sobrevivir en las difíciles condiciones económicas del país.

“Por segunda vez consecutiva fui y en mi cara me dicen que ha habido un tufe con la nómina, que vino en cero y que no me preocupara, que no era sólo yo en esa situación, que eso nunca había pasado. (Hasta me emocioné escuchando a la capitán dándome la explicación correspondientes)”, agregó el actor.

Dijo también que regresaría en una tercera oportunidad para comprobar el cuento que le fabrican esta vez los responsables de pagarle. “Por eso la decepción, el éxodo y las pocas ganas...no cuidan a nadie y parecen no querer cuidar a los que van quedando”, añadió.

En los comentarios del post recibió muestras de apoyo de numerosos internautas, quienes aseguraron que en Cuba, el impago a los trabajadores resulta una triste realidad. “De contra que pagan poco, no lo hacen ni en tiempo, con lo difícil que es vivir aquí con dinero, imagínate sin nada”, aseguró un usuario de la red social.

Otra forista comentó que “eso sucede en casi todas las instituciones de cultura, donde se atrasan y se atrasan los pagos a los artistas de cualquier manifestación, a los únicos que sí les pagan bien rápido son a los jefes y a sus amiguitos”.

Tras la huella salió al aire en sustitución del mítico Día y Noche, después de que se produjeran una serie de policiacos que solían tratar un solo caso a lo largo de una temporada y que no lograron tener una identidad propia. Los primeros capítulos se transmitieron en 2005.

En un primer momento el elenco regular estuvo conformado por los reconocidos actores Jorge Alí, Blanca Rosa Blanco y Alberto Pujols, entre otros. En 2020 los personajes principales fueron sustituidos por los artistas Omar Alí, Roberto Perdomo, Maikel Amelia Reyes, Miriam Alameda y Giselle González.

Tras la huella se exhibe los domingos en el espacio del policiaco de Cubavisión, aunque su transmisión no es estable. Durante el tiempo en que la serie no se exhibe el espacio es ocupado por un dramatizado de producción extranjera, pues aunque el objetivo de la Televisión Cubana es mantener una serie de producción nacional, las dificultades económicas no permiten esa frecuencia, por lo que las temporadas del programa son reservadas sobre todo para el verano y los días festivos al final de año.