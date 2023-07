Campesino cubano denuncia inacción de policía ante intento de robo: “¿Hasta cuándo?”

Un campesino cubano denuncia inacción de policía ante intento de robo y se pregunta “¿hasta cuándo? deberá esperar por una respuesta, según publicación compartida en redes sociales.

“Tenemos una finca en Soler, municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, en la noche del 25 de julio 2023 intentaron robarse un caballo, pudimos detener el robo, gracias a los perros y gracias a poseer un arma de fuego. En la mañana de hoy se le avisó a la policía, a las ocho de la mañana, de varias pruebas: sofás, un cartón donde estaban descansando, botellas de agua que habían tomado y a las 7:30 de la noche no ha ido aun la policía”, denunció este miércoles Osniel Martínez en el perfil de Facebook “Agricultores cubanos emprendedores”.

Martínez en su publicación se pregunta si así la policía piensa acabar con la delincuencia en Cuba, o si hay que llamarla cuando estén gritando consignas contrarrevolucionarias para que vaya.

Captura Facebook/ “Agricultores cubanos emprendedores”.

“Así, sí van. En fin, les importa todo en relación con la política, pero cuando se trata del pueblo, de robos no les importa. Mi pregunta: ¿hasta cuándo pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo?”, concluye en su denuncia el campesino villaclareño.

Tras su publicación, en los comentarios un usuario le respondió que “vivir en el campo es un peligro, cuando vienes a ver te matan para robarte, ya dentro de poco no va a haber nadie que proporcione los alimentos, pues no vale la pena sacrificarse para no ver el fruto de tu trabajo”.

Otra internauta comentó que “lo que pasa es que los ladrones no le hacen daño al gobierno, es al que trabaja y lucha, pero, el que trabaja y lucha y tiene vergüenza, es el que protesta por una mejor vida, completamente diferente a la que no hemos podido ver los que nacimos después del 59 y, sobre todas las cosas, somos personas de bien, solo con deseo de prosperar y vivir en libertad”.

“Al vecino de al lado se le metieron en el corral de los ovejos y cojieron al ladrón...lo amarraron y llevaron a la policía...y allí lo soltaron por falta de pruebas... Está del carajo la policía con los ladrones...”, se lee en otra opinión.

Campesinos cubanos han denunciado reiteradamente los robos en sus propiedades y el peligro que corren por proteger a sus animales y cultivos.

En 2022, fueron sacrificadas ilegalmente por matarifes 82,445 reses -45,315 vacas y 37,130 caballos-, según datos recientes del Ministerio de la Agricultura (MINAG).

En abril último, campesinos de Ciego de Ávila pidieron a las autoridades una solución urgente ante el aumento de hurto y sacrificio de ganado en esa provincia.

Un reporte de la televisión local señaló en esa ocasión que la problemática requería de acciones inmediatas por parte de las autoridades pertinentes, cuando el territorio estaba ostentado varios récords en las estadísticas de robo de ganado desde 2022.

En julio de 2022, Ciego de Ávila tenía el récord cubano de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, con 17 en un día, informó entonces la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Asimismo en Las Tunas, donde además murieron miles de reses el pasado año por desnutrición, los campesinos expresaron su preocupación por el aumento del robo y la impunidad de los delitos.

Según trascendió en un texto del diario local Periódico 26, no solo se incrementan estos delitos sino que también continúa la tendencia de culpar a los ganaderos por mantener sus animales sueltos en el potrero.

En este mes de julio, trascendió la noticia de que un campesino cubano fue encontrado sin vida, en su propiedad en Mayarí, provincia de Holguín, presuntamente víctima de un asesinato luego de robarle su ganado, según denunciaron familiares.

Moisés Ricardo Zayas, de 64 años, fue hallado muerto en la zona del kilómetro 27, de la localidad de Guaro, en el municipio holguinero, en circunstancias que no han sido esclarecidas por la Policía, que dice fue un suicidio, versión de la que difieren sus familiares, de acuerdo con una publicación en el perfil de Facebook de Rosalba Ricardo, prima del occiso.

“Hoy encontraron muerto a mi primo, ocurrió en Kilo #27, Guaro, Mayarí, Holguín. Aunque la policía dice que es un suicidio, no está clara su muerte, menos después de un robo”, denunció Rosalba. “No me interesa la publicidad de tan lamentable suceso, sino que se investigue adecuadamente, con responsabilidad y profesionalismo”.

El presunto asesinato del campesino cubano ocurrió en medio de la escalada de violencia y delitos en Cuba, que incluyen un incremento del hurto y sacrificio de reses.