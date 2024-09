Sancionan a médicos de familia que no intervinieron en caso de niño cubano operado tras inyecciones de dipirona

Dailin de Moya Escalona, directora general de Salud Pública en el municipio Palma Soriano, ha adjudicado ya la responsabilidad de la negligencia médica denunciada en el caso de un bebé cubano de siete meses, Lian Coronado Babastro, que fue operado de urgencia este martes en el hospital La Colonia, de Santiago de Cuba, después de recibir varias inyecciones de dipirona, que le causaron un absceso en un glúteo e inflamación en piernas y testículos. Sufrió una infección que casi le cuesta la vida.

Para la responsable del sistema de Salud en ese municipio santiaguero, los únicos culpables de lo sucedido son los médicos familia que prestaron atención primaria al niño, antes de que este ingresara con fiebre en el hospital Juan Vitalio Acuña, de Palma Soriano, donde recibió las inyecciones de dipirona para bajarle la fiebre que, según la familia, se debía a una reacción de la vacuna de los seis meses, pero que en ese hospital interpretaron como síntoma de un proceso viral.

Dailin de Moya ha decidido en tiempo récord que los médicos del consultorio, que no intervinieron durante los cinco días que el niño pasó ingresado en el hospital hasta que empeoró y tuvo que ser trasladado a terapia intensiva de La Colonia, en Santiago, deben ser sancionados con la retirada del 5% del salario mensual.

El tío del menor, Lixander Babastro, residente en Estados Unidos, escribió la semana pasada al Consejo de Estado y al Ministerio de Salud Pública, denunciando la pésima atención que estaba recibiendo su sobrino en el hospital infantil de Palma Soriano, donde ninguno de los análisis realizados detectó que el niño tenía la hemoglobina en 6, por lo que tuvo que recibir una transfusión urgente en cuanto llegó en estado grave al pediátrico de la capital provincial.

Esas cartas y la noticia publicada el mismo martes en CiberCuba, pusieron a correr a todo el mundo en Palma Soriano, pero han trasladado la responsabilidad injustamente. "Culparon a los médicos primarios, que nada tienen que ver con lo sucedido con el niño. Les aplicaron un 5% de descuento a su salario cuando los culpables están en el equipo de enfermería y médico del hospital pediátrico y la directora municipal por su mal actuar. Los médicos de familia nada tienen que ver con esa medida que les han puesto. Pero como dice la frase, quieren soltar la papa caliente", lamenta el tío del bebé recién operado.

El propio Lixander Babastro se ha puesto en contacto, esta vez con la Dirección Provincial de Salud Pública, para explicar que le están echando la culpa a los médicos que no son culpables, pero no han tomado en consideración su opinión.

Para Babastro, es la propia Dailin de Moya la que debe asumir su responsabilidad por haber mentido a su familia en Cuba, asegurando que había pedido una ambulancia para trasladar al niño a Santiago, aunque no había hecho ninguna gestión. Al verse descubierta, llegó a decirle a los familiares que el bebé no era el caso más grave que tenía en ese hospital y para evitar que le reclamaran constantemente los declaró "persona non grata" y les impidió la entrada en el pediátrico.

Fue decisión de Dailin de Moya que el menor pasara en Palma Soriano 24 horas más, después de ser detectada la inflamación de sus extremidades y testículos, para llegar directamente a terapia intensiva a La Colonia, en estado muy grave.

El tío del niño insiste en reclamar explicaciones y se ha puesto en contacto telefónico con las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba, pero al estar fuera del país, le han dicho que no le van a decir nada porque esas explicaciones se las darán únicamente a alguien que esté en la Isla.