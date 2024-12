“Al otro día ya estaba olvidado”: Madre cubana exige atención médica para su hijo tras accidente en Guantánamo

Vídeos relacionados:

La madre de un niño de cuatro años que resultó herido en un accidente de tránsito en Guantánamo, el viernes último, denunció falta de atención médica a su hijo en el hospital infantil donde permanece ingresado, y pidió la asistencia inmediata de especialistas en Neurocirugía.

Según el testimonio publicado en redes sociales este domingo por Lía Tito, madre del menor, ambos sobrevivieron a un accidente de tránsito en la localidad de Río Frío, y su hijo fue ingresado en el hospital infantil, donde recibió atención en un principio.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, “al otro día ya estaba olvidado”, afirmó Tito, quien pidió ayuda para que llegue su demanda a los especialistas en Neurocirugía y acudan a atender al paciente.

Captura de Facebook/Lia Tito

“El día que llegó, mucha atención, ya al otro día mi hijo ya estaba olvidado. La neuro llegó ayer a las tres de la tarde y hoy no ha venido”, reveló la madre, al tiempo que mostró preocupación por síntomas que podrían suponer un agravamiento de la salud del pequeño.

“Por favor, mi hijo ya ha hecho tres vómitos y no sabemos ¿por qué? Y no han venido a hacerle una tomografía”, lamentó Tito.

“Mi niñito y yo sobrevivimos, es un milagro, que por negligencia médica no sea”, advirtió la madre, y pidió ayuda para hacer viral la publicación.

En las decenas de comentarios que suscitó la publicación, la mayoría de las personas le aconsejaron acudir cuanto antes a la dirección del hospital a exigir la debida atención médica al menor. Muchos cuestionaron, además, la crítica situación y deficiencias del sistema nacional de salud.

Entre las opiniones resaltó la de un usuario nombrado Ramón Gómez Terrero, quien se identificó como médico y aclaró a la madre que los vómitos del niño “son parte del cuadro clínico de los traumas craneales leves”.

“Mi consejo arriesgado desde la distancia es que su hijo no necesita una tomografía ni un neurocirujano y Ud. tampoco intuyo porque está acompañando a su bebé en su estancia allí para vigilancia; su hijo lo que necesita es un médico que lo examine bien y le trate los síntomas que tiene y, sobre todo, que le explique y se comunique asertiva, humana y respetuosamente con Ud. y su familia”, recomendó el doctor, y advirtió, no obstante, que con su consejo no estaba “justificando ninguna mala praxis que se haya cometido”.

A mediados de semana, una madre exigió justicia tras la trágica muerte de su hijo, presuntamente a causa de una negligencia médica en el Hospital Provincial Pediátrico Docente “General Luis Milanés Tamayo”, de la provincia de Granma.

Dayanis León, madre de Kevin, denunció que a su hijo lo “mataron” por falta de atención en ese centro médico, adonde lo llevó al menos siete veces por el delicado estado de salud en que se encontraba, sin embargo, los médicos lo retornaron a su casa sin siquiera realizar un diagnóstico. La mujer demandó que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de atención médica en Cuba