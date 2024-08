Chocolate MC: "Yo soy lo más grande que tiene el género en Cuba en este momento"

Chocolate MC no solo salió de la cárcel con las pilas cargadas en lo que a música se refiere, sino también con toda la intención de reclamar el lugar que, a su juicio, le corresponde por derecho propio.

El Rey de los Reparteros ofreció al programa “Destino Tolk” su primera entrevista tras salir de prisión y aprovechó para dejar algunos puntos claros.

“Los artistas que están pegao, están pegao sí, pero ninguno es un artista legítimamente original”, dijo el cantante muy convencido y aseguró que todos los nuevos exponentes le deben a él su carrera en la música.

“Después de Chocolate para acá, todos son Chocolate. Modestia y aparte, yo soy lo más grande que tiene el género en Cuba en este momento, desde el momento que yo salí”, añadió haciendo gala de su sobrenombre.

“Los otros muchachos no son élites hoy, están pegando canciones hoy al berro, pero no son élite, ya no están en una esquina arrebatando una cartera, están en un estudio metidos grabando ragamorfa, gracias a la creación de este género, porque tienen el color de la voz, el estilo, el ritmo; son Chocolaticos”, aseveró el artista recalcando que lo que se hace hoy día en el género urbano cubano es gracias a su legado musical.

Una vez en la calle Chocolate dedicó su primera canción a lanzar unas cuantas indirectas a Oniel Bebeshito y El Taiger por su exitazo “Marca Mandarina”, y en su tema se preguntó "dónde están los marca mango” ahora que salió de prisión.

También el reguetonero está cocinando una nueva colaboración musical con uno de los dúos del momento, Dany Ome y Kevincito El 13.