Eduardo López Cardoso, La Flaca Verónica, vuelve a Cuba de visita

Eduardo López Cardoso, conocido en el mundo de las redes sociales por su personaje de La Flaca Verónica, está de visita en Cuba, luego de casi dos años de que abandonara la isla.

Aunque el influencer no ha compartido imágenes de la visita en su Instagram, Un Martí To Durako publicó un video en el que se ve a Eduardo bajarse de un auto, al parecer rentado, en un barrio y abrazar con emoción a otro hombre.

Si algo dejó entrever ese abrazo fue la añoranza y el deseo del joven camagüeyano de volver a ver a sus seres queridos.

El viaje de La Flaca Verónica a Cuba, desató criterios encontrados, mientras algunos se alegran porque pueda estar nuevamente con su familia, otros lo criticaron.

“Tanto que se hicieron los mambises para después ir para Cuba”; “Caballero mamá es mamá y el que no entienda eso que se revise no jodan”; “Para qué hablar en contra de la dictadura si después vas a ir y para colmo le vas a rentar un auto”; “Dios mío el problema es que tiene a su mamá y su familia aquí y eso es más fuerte que cualquier tema de política o ustedes por su familia no hicieran cualquier cosa por verlos”; “Tanto que hablan y al final regresan”; “Yo no entiendo salen supuestamente huyendo por frontera porque la presión del Comunismo los tenía seco y mira como regresan en un año y pico como si nada”, escribieron algunos.

En septiembre de 2022 Eduardo López Cardoso llegó a Miami luego de una travesía hasta la frontera entre México y Estados Unidos.