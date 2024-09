Chocolate MC a los reparteros cubanos: "Ustedes son unos malagradecidos me deben su carrera y lo que son"

Chocolate MC continúa imponiendo su supremacía entre los exponentes del género reparto y a través de las redes envió un mensaje a todos los reparteros cubanos.

“Este es el último minuto de fama que les voy a dedicar a todos, ustedes todos sin exceptuar a ninguno, sin quitar a ninguno, todos, absolutamente todos, son mis hijos, ustedes todos son mis hijos desde el mayor hasta el menor, uno por uno”, aseguró El Rey de los Reparteros.

Captura Instagram / rastamenbagang

“No voy a seguir fajado por una verdad que todos saben, que hasta ustedes mismos la saben. Yo fui quien le puso nombre, fui quien lo creé, fui el que lo pegué, fui el que lo hizo internacional y fui el que hice el camino para que ustedes hoy puedan ser quienes son, no sean malagradecidos”, añadió refiriéndose a los encontronazos más recientes que ha tenido en las redes con Harryson, Oniel Bebeshito y otros jóvenes artistas.

Luego de que Wampi dijera que no le debe nada a Chocolate, este lo llamó “mascota de la Colmenita” y le rectificó: “Ustedes son unos malagradecidos me deben su carrera y me deben lo que son”.

En medio de esta disputa que ha llamado la atención de los fanáticos del género, Chocolate anunció la fecha de estreno de “La batidora original”.

Captura Instagram / rastamenbagang

Se trata de la canción que hizo tras salir de la cárcel en la que lanza unas cuantas indirectas a los “marca mango”, refiriéndose sobre todo a Oniel Bebeshito con su tema “Marca Mandarina con El Taiger”.

Al compartir un adelanto en su Instagram, tomando jugo de mango y después bailando, dijo que se estrenará el próximo 20 de septiembre en todas las plataformas digitales