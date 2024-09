Ariel, el "nieto" de Martha lamenta la muerte de su mascota: "No era solamente una ardilla, eras mi ardilla, mi mami"

Las mascotas llegan a convertirse en un miembro más de la familia y despedirse de ellas cuando la muerte se impone nunca es fácil. Ariel Ramos Perdomo, el “nieto” de Martha como lo conocemos en las redes, lamentó la muerte de su ardilla a quien cariñosamente llamaba Mami.

En Instagram, el influencer cubano compartió con profunda tristeza el video de los últimos momentos que pasó junto al animalito.

“Nunca imaginé que estos serían lo últimos minutos que pasaría contigo. La vida me sigue sorprendiendo y esta vez para mal, no puedo expresar todo lo que siento en este momento porque me llamarían loco, no era solamente una ardilla eras mi ardilla, la que rescaté y alimenté, mi mami, parte crucial de mi familia americana, la poca que tengo aquí y hoy tuve que decirle adiós”, escribió Ariel con mucho sentimiento tras su pérdida.

“Al parecer fue un infarto, la saqué fuera, es el video que están viendo, hubo un momento que la sentí sofocada y la volví dentro, no fueron 10 minutos los que estuvimos fuera pero fueron cruciales para que su corazoncito no resistiera. Lamento tener que hacer este post, nunca pondría algo así si no fuera porque yo la expuse en las redes y les debo explicación porque siempre me preguntan por ella solo les puedo decir que me siento bien mal”, explicó el influencer.

Ariel había compartido en redes momentos especiales junto a la ardilla que se han convertido en recuerdos muy preciados para él.

Mami llegó a su vida con aproximadamente 15 días de nacida, se cayó de su nido en lo alto de un árbol y Ariel se encargó de alimentarla con leche y darle calor, hasta que fue creciendo y le enseñó lo que podía comer y la sacaba a pasear.

Además de tener su propio perfil en Instagram, Mami era la protagonista de muchos de sus videos, la vimos corretear por la casa Ariel, comer nueces y habichuelas, caminar por su cuerpo entre sus ropas y pararse encima de su gorra enseñando su hermosa cola.