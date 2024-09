Renace en Miami: Cubano que quedó en la calle consigue trabajo en la construcción

Un cubano que estaba viviendo en las calles de Miami consiguió trabajo en la construcción gracias a la ayuda desinteresada de un compatriota que lo contactó por Internet.

El joven, llamado Yasser, empezó a trabajar el lunes en una obra después de que el buen samaritano pasara a buscarlo y lo llevara al lugar.

"Les dije que iba a compartir cada segundo de mi vida con ustedes. Deséenme un feliz día de trabajo", pidió en un video en su cuenta de TikTok.

En otro video, Yasser quiso mostrar su agradecimiento a la comunidad cubana en el exilio cantando para ellos un fragmento de la canción Solo déjate amar, del cantante mexicano Kalimba.

"Esta canción es dedicada para todos ustedes con mucho amor por todo el apoyo que me han brindado en estos días tan difíciles. Dios me los bendiga, son mi familia", expresó emocionado.

La historia de Yasser la dio a conocer el actor Alexis Valdés, luego de que él se le acercara en la calle y le pidiera grabar un video dirigido al tiktoker Dairon Cano, quien se ha hecho popular por ayudar a compatriotas que pasan por situaciones complicadas en Miami.

Dairon acudió al lugar donde estaba el muchacho, quien explicó que llegó a Estados Unidos hace solo un año por vía de reunificación familiar y llevaba hace cinco días en la calle, luego de terminar su relación con su novia.

"Yo tengo mi récord policial limpio y todo, lo puedo mostrar. No tengo ningún antecedente en este país, lo saqué [el récord] para mi residencia. Simple y llanamente estoy pasando por un momento duro, quizás por malas decisiones", dijo.

"No tengo trabajo, no tengo dónde quedarme. Tengo mis papeles en orden y solo pido a la comunidad cubana y a todos sus seguidores que me ayuden a encontrar un trabajo. Tengo licencia, tengo todo", precisó.

Pocas horas después, una cubana de Hialeah le ofreció un lugar donde quedarse, un gesto altruista y solidario que el influencer compartió en TikTok.

"Me dijo: 'Dairon, tráelo para acá que yo le ofrezco mi casita'", comentó.

La mujer relató que la situación del joven durmiendo en la calle la conmovió profundamente, ya que ella sabe lo que es atravesar dificultades: "Somos cubanos, y tenemos que ayudarnos"

"Hoy por ti, mañana por mí, es así", comentó. "En Cuba, nosotros compartimos la pobreza, si aquí tenemos mucho o poco, también lo podemos compartir".