Cementerio de Camagüey sufre abandono entre nichos abiertos y lápidas destruidas

El Cementerio General de Camagüey, una de las necrópolis en funciones más antigua de Cuba, presenta un panorama desolador, fruto de la desidia del régimen.

Nichos abiertos, lápidas destruidas, suciedad y acumulación de basura forman ahora parte del paisaje en este lugar que alguna vez fue símbolo de respeto y solemnidad, reportó el sitio web Memoria Cívica.

Captura de Facebook / Memoria Cívica

Según el portal, la necrópolis, a pesar de su importancia histórica, enfrenta hoy una preocupante desidia, tal y como se muestra en las imágenes compartidas.

Ese cementerio se fundó en 1814, en lo que entonces era la periferia de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, por lo que tiene un profundo lazo con la historia y la comunidad local.

La fuente citada añadió que su creación estuvo estrechamente conectada con la Parroquia del Cristo del Buen Viaje, erigida en 1792, y que antes de su creación, los enterramientos se realizaban en iglesias de la villa como La Soledad, Santa Ana y La Merced.

Sin embargo, la rica historia de este sitio no lo ha salvado de caer víctima de la desidia. No es un problema reciente: desde 2019, numerosas personas han alertado en redes sociales sobre el lamentable estado de abandono que sufre el camposanto de Camagüey, un problema que, además, no es exclusivo de esta ciudad.

Recientemente, la usuaria de Facebook Beatriz Alonso, reveló el deplorable estado del Panteón de Catalina Lasa y Juan Pedro Baró, en el Cementerio de Colón, La Habana.

Captura de Facebook / Beatriz Alonso

Las imágenes compartidas muestran los estragos del abandono y el vandalismo, que han afectado gravemente este emblemático mausoleo. La situación ha llegado a un punto tan crítico que, según Alonso, "los restos de Catalina y Juan Pedro se trasladaron al Panteón de los Emigrados".