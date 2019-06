América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 28 Junio, 2019 - 12:39 (GMT-5)

El abandono y el deterioro en Cuba llega hasta los cementerios, según constata un cubano que ha grabado el deplorable estado en que se encuentra el cementerio de Florida, en Camagüey.

En las imágenes difundidas a CiberCuba se puede ver la falta de limpieza y de cuidado del lugar. "No han recogido, no han limpiado, no han hecho nada", lamenta este ciudadano.

"Todo está tirado en un lugar de respeto y descanso donde las personas tienen a sus familiares", denuncia.

Además de la suciedad, el panorama del cementerio está marcado por los nichos mal acabados y la presencia de hierba.

Un nuevo ejemplo de que, aunque los cementerios están asociados al respeto, la paz y el reposo, en la Isla no siempre custodian bajo esas condiciones los restos mortales de los difuntos.

El pasado mes de marzo ya fue motivo de polémica el cementerio municipal de Camajuaní, en Villa Clara, con algunas querellas y litigios de gran envergadura, a partir del descontrol y las ilegalidades reinantes.

Varias familias camajuanenses alertaron no saber a ciencia cierta dónde se encontraban los cuerpos sus familiares.

En enero de 2018, el Gobierno de Cuba admitió que los más de 800 cementerios del país estaban colapsados. En este sentido en julio del año pasado el cementerio de San Rafael, en Guantánamo, también fue noticia por el deterioro de sus instalaciones.

Además de la falta de mantenimiento que derivó en el deterioro constructivo de las tumbas, la necrópolis carecía de un inadecuado sistema de drenaje que causaba problemas más allá de su tapia, debido a los gases contaminantes que procedían de la descomposición de los cuerpos.

