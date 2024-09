Se vuelve viral anuncio de un Audi en Cuba por detalle inesperado: "Ahí lo que merece foto es el pan"

Las redes sociales son herramientas con miles de usos. Desde hacer amistades, encontrar el amor, mantener el contacto con personas de otros países, divertirse con contenido, informarse sobre la actualidad y, sí, también vender cosas para que tengan una segunda vida en manos de otra persona.

Una de las plataformas que permite esto es Facebook, que cuenta con un apartado de ventas, donde puedes encontrar ofertas. Sin embargo, el usuario @brayan_wh29 no pasó por alto un anuncio de un Audi en Cuba que se encontró en el Marketplace y tuvo que compartirlo en TikTok, donde se ha vuelto viral.

El anuncio, que indica que se vende un Audi RS6 de 2012 en Cuba por el valor de 55 mil dólares, muestra varias fotos del vehículo. Sin embargo, hay una que tiene un detalle inesperado que ha sido lo que ha convertido este anuncio en un fenómeno viral.

En una de las fotos, que muestra el interior del carro, se puede ver, a través de la ventanilla del copiloto, que en plena calle hay dos jóvenes tomándose un selfie, cada uno con varias barras de pan en la mano. Un detalle que está siendo de lo más comentado en TikTok.

El video de este anuncio fue compartido con el ya icónico audio de "Tato, ¿qué cosa es esta mi hermano?", y entre las reacciones encontramos mensajes como: "Del precio del carro hablamos luego, pero el selfie con los panes, na otro level", "Ahora mismo esos panes valen más que el Audi", "Vale más el pan en Cuba que el carro", "Es que esos panes no se ven todos los días, hay que presumirlos", "Yo doy ese dinero, pero por los flautines de pan", "Valen más los panes que el Audi, eso sí es un lujo", "Es el mismo logro en Cuba: comprarse un Audi o cuatro barras de pan. Es lo mismo", o "Ahí lo que merece la foto es el pan, el Audi no se come".

El contraste de la imagen, en la que un auto de lujo coexiste con la dificultad de conseguir alimentos esenciales, muestra una vez más la realidad económica de Cuba.