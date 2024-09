¡Hasta bailó twerking! Le hicieron creer a cubana que había ganado 50 mil dólares con raspadito falso

Una dependienta cubana en Estados Unidos fue víctima de una broma de sus compañeros de trabajo, que le entregaron un raspadito ganador de 50 mil dólares. La protagonista de este video viral es @babyladecapecoral en TikTok, que al comienzo aparece feliz a punto de rascar su boleto.

"A ver si soy millonaria. Vamos para allá", dice antes de empezar a rascar el raspadito. "Le regalé uno a cada uno pero nadie ganó nada", dice uno de los compañeros, metiéndose en el papel.

Al terminar de rascar, el boleto indica que ha ganado 50 mil dólares, a lo que Bárbara comienza a gritar de la alegría, se tira al suelo y hasta hace un twerking en medio de su trabajo.

"Tienes que confirmar bien", le dice otra compañera. No es hasta el final que sus colegas le dicen que se trata de una broma que ella se da cuenta de que se trata de un boleto falso. Una broma que se tomó con sentido del humor entre risas.

Las reacciones a esta broma no se han hecho esperar y en los comentarios encontramos mensajes como: "Y aún así dicen que el dinero no hace feliz a las personas", "Por eso yo no acepto raspaditos de nadie", "Dios mío hay mismo renuncio y no le miro más nunca la cara. Ay chico, eso no se hace", "Oye la tiraste buena ni Michael Jackson te gana", "Ay pobrecita, se me aguaron hasta los ojos de reírme. Pronto te lo ganas, ya se lo declaraste al universo", "Ella se había emocionado solo por saber que había ganado $50, con los 50mil se desbordó la emoción" o "Mana yo no le hablo más nunca a ninguno que me haga esa broma", dijeron algunos usuarios.

Esta no es la primera broma a un cubano con los raspaditos que se vuelve viral en redes sociales. Hace unos días, un cocinero también sufrió la misma broma, pero en vez de 50 mil dólares con 500 mil.